【阿凡達：水之道】5大最深刻亮點　壓軸對決目不暇給

《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)成功延續票房神話,在香港票房成績所向披靡,成本年度開畫週末票房冠軍。綜合已入場睇戲的觀後感,對於《阿凡達:水之道》劇情或有兩極化意見,但對於技術是一致好評,對片中的壓軸亦大多表示欣賞,綜合有5大意見:

1.重回潘多拉星球

電影一開場,即把觀眾帶回闊別13年的潘多拉星球,重拾當年首度進入《阿凡達》世界的震撼!在全面昇華的頂尖特技下,潘多拉星球的奇幻森林遠超首集,在大銀幕上倍加真實、倍加細緻。

觀眾再次見到已成為納威人 (Na’vi)首領的積舒利 (Jake Sully) 與妮蒂莉 (Neytiri) 結婚生子,一眾家庭新成員初次登場,為電影揭開美麗、溫馨的序幕。

2.仿如置身奇幻瑰麗水世界

今集最矚目的全新水世界場景,在最先進3D技術配合下,視覺震撼前所未見,令觀眾有仿如置身奇幻瑰麗海底的感覺,閃閃發亮的魚群在身邊游走似是觸手可及。

加上全新登場的珊瑚礁人和各式奇幻海洋生物,尤其是長達300呎的塔鯨 (Tulkun) 一出場佔據整個大銀幕 ,令人歎為觀止,比如魔鬼魚又擁有蛇頸龍蜥蜴長頸和仿如歐洲戰鬥機前翼的哺乳類生物伊路 (Ilu),以及黑橙色兩棲飛魚,大舉出動亦令人目不暇給。

3.琦溫斯莉全新形象登場

今集有幾個值得特別留意的新角色,包括在上集飾演不幸死去的桂絲奧古斯汀博士(Dr Grace)的薛歌妮韋花(Sigourney Weaver),今集以全新角色回歸,飾演桂絲博士的遺孤卡娜 (Kiri),形象耳目一新別具驚喜。

上集由史提芬朗 (Stephen Lang) 扮演的大奸角戈維治上校(Quaritch)亦在今集通過DNA和記憶轉移再生,化身成為身高9呎的納威人,變得更加強大、更加兇悍。

還有金像影后琦溫斯莉 (Kate Winslet) 繼《鐵達尼號》(Titanic) 與導演占士金馬倫 (James Cameron) 再次合作,扮演麥格拿族 (Metkayina) 的首領湖奈 (Ronal),以截然不同的全新面貌示人,驚喜萬分。

4.人類侵略者軍備升級

今集人類侵略者再度大舉入侵,海陸空軍備武器全面升級遠勝上集,當30層樓高的星際飛船ISV降落潘多拉星球,把半徑達20英里範圍的森林毀於一旦,加上到處肆意破壞蹂躪,災難場面觸目驚心。

在潘多拉星球建立的基地橋頭城 (Bridgehead) 規模有如一座工業城;長達400呎和時速達140海里的超級軍艦、巨蟹潛水艇、機械人兵團大舉出動的場面亦十分壯觀。

5.壓軸對決連場動作大激鬥

壓軸的超大型對決場面牽起全片高潮,海陸空超級軍備和各式奇幻生物盡出,上天下海,展開連場動作、追殺、激鬥場面,而且更有類似《鐵達尼號》的沉船驚險場面。

最新影片推介:丁子朗專訪

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R