【聖誕美食2022】都會海逸酒店西餐廳及日本料理推「魔幻童話聖誕頌」聖誕大餐 

▲ 都會海逸酒店旗下Senzuru千鶴日本料理暖心奉上聖誕「A5鹿兒島和牛及西班牙紅蝦御膳」。

今個聖誕，都會海逸酒店旗下的Promenade西餐廳及Senzuru千鶴日本料理以「魔幻童話聖誕頌」為主題，為您精心打造一系列聖誕美食，讓你藉著佳節與家人及摯愛親朋共度溫馨歡樂時刻。

Promenade西餐廳於自助晚餐時段呈獻一系列矜貴佳節美饌，於長達70米的自助餐枱供應超過200款國際滋味菜式任君選擇。琳瑯滿目的主題自助餐提供豐富多姿的美饌，有新鮮即開生蠔、冰鎮熟龍蝦、雪花蟹腳、凍蝦、翡翠螺及青口，亦有多款刺身如甜蝦、帶子、油甘魚及劍魚腩等。

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節日重點推介有火光紅紅且糅合傳統與創意的即席堂弄火焰龍蝦，於客人面前即席淋上醇酒及點火燒烤，熊熊火焰頓時令氣氛升溫!

另一方面，糕點總廚亦已準備就緒，為您送上充滿童話氣息的主題甜品，有聖誕什錦鮮果杏仁撻﹑夢幻漸層蝶豆花啫喱﹑聖誕朱古力樹頭蛋糕﹑聖誕森林特色朱古力慕絲及酒店皇牌甜品如榴槤脆酥、芒果拿破崙等等，以香甜美味為繁盛的一年作總結。

Senzuru千鶴日本料理主廚則悉心挑選日本空運直送的優質食材，暖心奉上聖誕「A5鹿兒島和牛及西班牙紅蝦御膳」。前菜有清新沙律及日本直送的刺身﹑再來是岩手蠔蒜香牛油燒﹑主菜方面有鐵板西班牙紅蝦配蕃茄辣汁及A5鹿兒島和牛薄燒或厚燒﹑隨後更有細味鯛魚湯及鐵板蟹肉蟹膏炒飯，最後以日本蜜瓜配日式雪糕作完美的總結。

此外，「千鶴精緻日式早午餐」也可為你提供一個悠閒自在的時間。首先有任點任嘗之東瀛美食，包括精選沙律、串燒、煮物及天婦羅。隨後奉上新鮮肥美的精選刺身。7款鐵板燒主菜均以時令優質食材入饌，特別推介A3 和牛厚燒、澳洲羊鞍、銀鱈魚及美國牛肉薄燒，為你帶來冬日最美味的體驗。

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責任編輯︰陳珈希