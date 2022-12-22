【愛女心切】捐骨髓仍無法救回22歲愛女　星爸一夜間白髮悲嘆：無法放下

▲ 22歲愛女患罕見病，慈父心切一夕變白髮，捐骨髓救不回悲嘆：無法放下！

白髮人送黑髮人令人心痛。台灣55歲資深音樂人包小柏在去年痛失患罕見病的22歲女兒，雖然已事隔一年，但包小柏仍然非常想念女兒，他日前更在社交網站發文感概「至今還無法放下！」。

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包小柏女兒罹患罕見血液疾病，不幸於去年12月20日病逝，年僅22歲。經紀人表示，身為慈父的包小柏疼愛女兒人盡皆知，他在2015至2016年間，因為女兒病情操碎了心，烏黑頭髮在一夕間全變灰白，令人不捨。包小柏亦曾在2019年12月時發文透露自己成為了女兒的骨髓捐贈者，可惜移植失敗，直至2021年12月20日，包小柏發文告知愛女病逝消息：

今早10:44分我失去了一生最愛，小女去當了天使！謝謝妳來到包家22年4個月 ，此後爸爸將會永遠永遠陪著妳。我們回家了！

時隔一年，包小柏再發文悼念女兒，並坦言：

Dad至今還無法將妳完全放下！連過去每天跟妳額頭碰額頭的頭髮至今都捨不得剪，不時無刻的都還當妳依然過著日常。

包小柏還稱，現在堅持每兩星期去探望女兒，已成為了家人最盼望、最無畏風雨的行徑。他不僅準備好過往的家庭出遊生活照片，還將女兒手機及電腦內的私人影音照片備份成隨身碟，帶給女兒，寄語稱：

希望讓妳在那過著無病痛且溫暖美好的生活，想妳、愛妳。

與女兒感情甚好 不忍女兒循環痛苦

包小柏在過往做客節目中，透露出父女倆感情相當好。他曾自豪表示，年僅13歲的女兒在出國讀書期間成績很好，即便自己當時不常和女兒見面，但女兒都會與他報告近況、分享心事，甚至被男生暗戀都會主動告知，令他非常欣喜。

而在女兒離世後，包小柏向媒體形容「女兒是『普羅米修斯』的原型！沒有得罪過『宙斯』任何人啊！為何日復一日的循環著痛苦，沒完沒了。」令聞者心痛。

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責任編輯：羅嘉欣