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【打擊賭博】警方世界盃舉行期間打擊非法賭博　拘逾千人檢逾5.6億元投注記錄

社會 18:46 2022/12/20

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警方世界盃舉行期間打擊非法賭博，拘逾千人檢逾5.6億元投注記錄。（資料圖片）

警方於11月至12月2022世界盃舉行期間，進行代號為「戈壁」及「風盾」的大型反非法賭博行動，共拘捕1,104人，並檢獲超過5.6億元的投注記錄及超過1,000萬元現金。

行動中，警方搗破188個懷疑與非法賭博活動有關的處所，拘捕1,104人，包括645名男子及459名女子，年齡介乎15至89歲，涉及的罪行包括「收受賭注」、「向收受賭注者投注」、「營辦非法賭博場所」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。

警方共檢獲超過5.6億元的投注記錄、超過1,000萬元現金的懷疑犯罪得益，以及46台電腦，並扣留3輛相信是犯罪得益的車輛。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款5萬元及監禁9個月。任何人如非法收受賭注，或推廣或便利收受賭注，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。

即使賭博網站不在香港，如果市民在香港參與相關網站運作，亦可能干犯相關《賭博條例》。警方呼籲巿民，切勿參與任何非法賭博及洗黑錢活動。

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責任編輯：李榮忠

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