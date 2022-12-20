  • 17°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 19:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【煽惑投票】涉轉載投白票貼文　物理治療師認罪判緩刑

社會 18:48 2022/12/20

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

被告被判入獄2個月，緩刑18個月執行。（資料圖片）

42歲物理治療師涉在2021年立法會選舉期間，在Facebook個人專頁轉載前民主黨議員許智峯被指煽惑他人投白票的貼文，今（20日）於東區裁判法院承認1項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪，被判入獄2個月，緩刑18個月執行。

裁判官徐綺薇判刑時指，被告的行為影響選舉制度及公平性，考慮被告認罪，認為緩刑足起警惕作用，遂判其入獄2個月，緩刑18個月執行。

案情指，2021年立法會換屆選舉於同年12月19日舉行，提名期為10月30日11月12日，而選舉期間為10月30日至12月19日。前區議會兼立法會議員許智峯於2021年10月29日晚上9時許，在其Facebook專頁發貼文，提出名為「如水計劃」的計劃，煽動讀者在選舉中投「白票」以示對政府的不滿，許亦呼籲讀者轉載或分享該貼文。

被告黃智仁同日在其個人社交媒體專頁「Wong Ecy」上轉載許該則帖文，在選舉期間持續展示。被告在2022年5月19日被捕，警誡下承認展示帖文。

同案3名被告為郝建朝（29歲，股票交易員）、胡康騏（44歲，平面設計師）及易美寶（58歲，無業）。易早前認罪被判囚2個月，緩刑18個月。胡及郝將於2023年1月10日及17日答辯。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【童樂居案】24歲前女職員否認襲擊男童　前院長首度出庭作供
今日 14:12
【童樂居案】24歲前女職員否認襲擊男童　前院長首度出庭作供
【無牌按摩院】蔡展鵬曾光顧按摩院案　3男女經營無牌按摩院罪成罰款
今日 15:20
【無牌按摩院】蔡展鵬曾光顧按摩院案　3男女經營無牌按摩院罪成罰款
【打擊賭博】警方世界盃舉行期間打擊非法賭博　拘逾千人檢逾5.6億元投注記錄
今日 18:46
【打擊賭博】警方世界盃舉行期間打擊非法賭博　拘逾千人檢逾5.6億元投注記錄

你可能感興趣

【童樂居案】24歲前女職員否認襲擊男童　前院長首度出庭作供
今日 14:12
【童樂居案】24歲前女職員否認襲擊男童　前院長首度出庭作供
【無牌按摩院】蔡展鵬曾光顧按摩院案　3男女經營無牌按摩院罪成罰款
今日 15:20
【無牌按摩院】蔡展鵬曾光顧按摩院案　3男女經營無牌按摩院罪成罰款
【打擊賭博】警方世界盃舉行期間打擊非法賭博　拘逾千人檢逾5.6億元投注記錄
今日 18:46
【打擊賭博】警方世界盃舉行期間打擊非法賭博　拘逾千人檢逾5.6億元投注記錄
社交平台 罪案 選舉 許智峯 Facebook 立法會選舉

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
18:01 2022/12/18
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
【按摩惹禍】30歲港男泰式按摩被lock頸　致頸動脈撕裂單眼失明
12:37 2022/12/19
【按摩惹禍】30歲港男泰式按摩被lock頸　致頸動脈撕裂單眼失明
【出軌疑雲】新婚人妻疑丈夫與伴娘曖昧　翻看婚照驚見二人有親密接觸
14:21 2022/12/19
【出軌疑雲】新婚人妻疑丈夫與伴娘曖昧　翻看婚照驚見二人有親密接觸