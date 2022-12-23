【生命鬥士】誤觸高壓電纜慘失四肢　地盤工人膠樽做義肢笑對人生

▲ 地盤工人誤觸高壓電纜慘失四肢，用膠樽做義肢笑對人生。

遇到不幸意外導致身障自然令人疼惜，但委内瑞拉工人Elvis Sanabria卻選擇樂觀面對人生。早年他在地下水井工作時，因一場意外誤觸1,400伏特高壓電，導致雙腿手臂截肢，惟他仍然堅強面對厄運，更用膠樽做義肢，努力復健。

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踏上漫漫康復之路

據《每日星報》報道，這場恐怖意外發生在2020年4月22日，Elvis憶述：「當時我們正在研究一口地下水井，出乎意料的是，我們接觸到高壓電電纜。」意外導致Elvis的兩名同伴喪命，雖然他是這場事故的唯一幸存者，但是卻給他的餘生帶來不可修復的損失。

失去了四肢，僅存的軀幹也佈滿了觸電後所造成的傷勢，這樣的他要怎樣維持正常的日常生活呢？Elvis並沒有就此被擊垮，他開始踏上漫長康復之路，還在社交媒體上分享他的生活點滴。

一場意外，使得Elvis更加陷入了經濟危機當中，而他也用讓人難以置信的方式來適應新的生活渡過難關。他用膠水樽上半部裝在斷臂前端充當義肢，成功實現刷手機、寫字，甚至是打牌自由。同時，他還會用彈力帶進行身體鍛煉，嘗試自己穿衣，以及用僅剩的雙腿上半端來練習走路。

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籌款實現義肢夢想

但僅靠如此他還是難以自理，今年7月，Elvis讓一名叫Adriana Villamizar的人在網上籌款平台GoFundMe幫助開設帳號籌款，希望可以擁有真正的專業義肢。這個超勵志的故事讓不少網友爲之動容。現在的Elvis已經裝上了專業的義肢，並對網友們給予支持表達了深刻感謝。

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責任編輯：羅嘉欣