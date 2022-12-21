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【禮物之選】美國潮牌GravaStar星艦造型音響　重低音迴震藍牙喇叭耳機

休閒消費 11:14 2022/12/21

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美國潮牌 GravaStar 星艦造型音響潮物登陸香港。（圖片由品牌提供）

聖誕節將至，當然要買派對禮物，製做驚喜！美國潮牌 GravaStar的星艦造型音響潮物，重低音迴震藍牙喇叭耳機，再搭配 Cyberpunk 電競狂迷風設計，是兼具高性能和收藏價值的型格音響精品，自用或是送禮都一流！

潮物代理商Unity Tech引進美國音響潮牌 GravaStar，由年輕設計師打造戰爭機械外型耳機喇叭，包括變裝耳機組合 Sirius P5 、真無線藍牙耳機 Sirius Pro 黑魂版及外星機械模型喇叭 Mars Pro 新色新裝甲，彷如置身「星球大戰」之中，未來感十足，絕對是一眾潮人及電競狂迷必搶聖品。

變裝耳機組合Sirius P5

（圖片由品牌提供）

無制限自由組裝的重力星球系列，推出玩味性十足，Sirius P5為真・無線藍牙耳機組合 ，提供科幻靈感設計的可互換超輕薄保護套，讓用家可根據風格和偏好進行定制：機械白色的防禦盔甲、灰銀金屬的防禦機甲和透明漸變藍色的防禦水晶三款型格外殼。

品牌指Sirius天狼星 P5性能具有動態低音效果，藍牙5.2連接提供高清音質，同時，開放式Sirius P5配備12毫米動態驅動器和aptX高清，釋放出清晰低音。配備兩款針對活動量身定制的聲音模式：48毫秒低延遲遊戲模式，無延遲聲畫同步，設四種三原色亮燈和優質環境降噪功能。

售價：HK$ 798

真無線藍牙耳機 Sirius Pro

（圖片由品牌提供）

重力星球另一品系列Sirius Pro無線耳機，推出黯淡啞黑色的Matt Black黑魂版本，利用防刮耐用鋅合金金屬製造成鋼水十足的充電盒，Sirius Pro在小尺寸入耳式耳機有限的空間裡，同時植入了一顆7.2mm的高階複合膜動圈喇叭，和一顆全球頂級的樓市動鐵。雙喇叭的配置帶來明亮通透的高品質音質解析力，兩個喇叭分頻負責不同頻段的聲學表現。

設環境消噪及增強人聲音量功能，以至三大音頻體驗模式——以5.1 虛擬環繞聲精確定位的遊戲模式、透過環迴立體聲營造電影院沉浸感受的電影模式，以及構築清晰自然高低人聲和音樂廳聲學，外盒設計中間縷空部分竟是一個開瓶器，Sirius Pro更設6種RGB燈可供用家選擇。

售價：HK$ 888

外星機械模型喇叭 Mars Pro

（圖片由品牌提供）

未來感的星艦造型喇叭Mars Pro ，同步登場六個炫酷款式：冥王黑、無垢白、海霸Shark 14、戰損黃、影月銀及鎧王紅。鋅合金的球體外殼懸掛設計，外殼造型保證了喇叭音色的穩定，讓聲波在環迴空間內產生共鳴。

Mars Pro 的腳架關節設計能夠作兩段式調整，可視乎擺放空間自由縮放，而且腳架底部有減震橡膠，配備的六種RGB燈光，如同科幻電影中開動智能機械人時的電力裝置畫面。品牌表示Mars Pro持久續航長達15小時播放音樂，配備額外2.5吋全頻、1吋高音揚聲器，以及音響達人專有的 DSP 音頻算法，特別設有LED觸控調節音量，新款式除冥王黑、無垢白等色外，還有重裝機甲造型的海霸Shark 14，配上機關槍配件。

售價：

冥王黑、無垢白 HK$ 1588

海霸Shark 14 HK$ 2788

戰損黃、影月銀、鎧王紅 HK$ 2588

Mars Pro設有重低音藍牙喇叭充電底座，只需要將Gravastar Mars Pro放上專用充電底座就能充電，Type-C充電端口擁有磁鐵吸附功能，有6種不同的RGB燈和2種不同的照明模式。

（圖片由品牌提供）

售價：HK$ 488

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責任編緝：蕭雅文

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