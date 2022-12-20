本年最大型戶外跨年音樂派對 《Coloratura Countdown Music Festival》一連三日海洋公園舉行
娛樂 19:06 2022/12/20
隨疫情社交距離再度放寬，現於主題樂園戶外範圍終於可以飲食，有見及此，原定於12月30及31日舉行的由《ECHO MUSIC FESTIVAL》決定與Viva Paradise及WHATS GOOD破天荒聯手合作，移師往海洋公園高峰樂園舉行《Coloratura Countdown Music Festival 2022》，來一場真正的音樂慶典。
以流行音樂、EDM (電子舞曲) 及Hip-hop三大音樂類型打造三個舞台同步演出，再配以美酒佳餚、現場機動遊戲任玩及攤位遊戲，一站式滿足吃喝玩樂，絕對是跨年狂歡之選！詳情如下：
《Coloratura Countdown Music Festival 2022》
活動日期：2022年12月30、31日及2023年1月1日（星期五至日）
活動時間：7:30PM入場；8PM開Show；8PM-9:30PM 90分鐘Free Flow任飲
活動地點：海洋公園高峰樂園
公開發售日期及時間：12月13日 11AM
門票發售詳情
門票將於 Tix-Get-Go power by KKTIX平台發售，官方售票平台請按此
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撰文 : TOPick柴犬出動