【學校防疫】教育局：檢視聖誕及新年假期後學校防疫安排　有校長倡逐步放寬快測要求

▲ 教育局稱，會檢視學校在聖誕及新年假期後的防疫抗疫安排。（資料圖片）

醫務衞生局今日（20日）宣布進一步放寬社交距離措施，亦會檢視學校快測要求是否有放寬空間。教育局回覆本報查詢時稱，會檢視學校在聖誕及新年假期後的防疫抗疫安排，並會盡快公布。有小學校長說，快測有助揪出確診個案，相信在小學剛恢復全日面授課的時刻，保持快測要求有助增加保障。有中學校長就認為，學生有足夠警覺性，相信即使放寬亦未必造成很大威脅。

佛教林炳炎紀念學校校長許定國說，小學生自我察覺能力相對較低，「有時唔識表達自己唔舒服」，故每日快測檢查有助揪出確診個案，有一定作用。該校計劃下年1月回復面授課，初小學生屆時第一次在校午膳，許定國稱，部分學生未熟習午膳應有禮儀，相信需時訓練，如果保持快測要求會增加多一重保障。他說，明白社會正逐漸復常，如當局最終決定取消快測，應逐步調整，「小學生可以做最後一批。」

滙基書院（東九龍）校長鄭建德支持放寬快測要求，他認為，雖然快測有助找出確診者，但社會整體步伐趨向復常，加上學生已有足夠警覺性，「小朋友好醒，有少少唔舒服都會自己去撩鼻；就算同學仔中咗招，觀察到佢哋回復得好快。」他相信，即使放寬學校防疫措施，未必會對疫情造成很大威脅，建議當局可以由每日快測放鬆至隔日或每周一次。

教育局稱，現階段學校會繼續維持現行的防疫抗疫措施，包括每日進行快速抗原測試；因應政府今天宣布放寬部分社交距離措施，局方會檢視學校在聖誕及新年假期後的防疫抗疫安排，並會盡快向學校公布。

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記者：黃悅晴