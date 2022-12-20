  • 17°C
香港時間 : 20221220日 (週二) 20:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校防疫】教育局：檢視聖誕及新年假期後學校防疫安排　有校長倡逐步放寬快測要求

社會 19:14 2022/12/20

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

教育局稱，會檢視學校在聖誕及新年假期後的防疫抗疫安排。（資料圖片）

醫務衞生局今日（20日）宣布進一步放寬社交距離措施，亦會檢視學校快測要求是否有放寬空間。教育局回覆本報查詢時稱，會檢視學校在聖誕及新年假期後的防疫抗疫安排，並會盡快公布。有小學校長說，快測有助揪出確診個案，相信在小學剛恢復全日面授課的時刻，保持快測要求有助增加保障。有中學校長就認為，學生有足夠警覺性，相信即使放寬亦未必造成很大威脅。

佛教林炳炎紀念學校校長許定國說，小學生自我察覺能力相對較低，「有時唔識表達自己唔舒服」，故每日快測檢查有助揪出確診個案，有一定作用。該校計劃下年1月回復面授課，初小學生屆時第一次在校午膳，許定國稱，部分學生未熟習午膳應有禮儀，相信需時訓練，如果保持快測要求會增加多一重保障。他說，明白社會正逐漸復常，如當局最終決定取消快測，應逐步調整，「小學生可以做最後一批。」

滙基書院（東九龍）校長鄭建德支持放寬快測要求，他認為，雖然快測有助找出確診者，但社會整體步伐趨向復常，加上學生已有足夠警覺性，「小朋友好醒，有少少唔舒服都會自己去撩鼻；就算同學仔中咗招，觀察到佢哋回復得好快。」他相信，即使放寬學校防疫措施，未必會對疫情造成很大威脅，建議當局可以由每日快測放鬆至隔日或每周一次。

教育局稱，現階段學校會繼續維持現行的防疫抗疫措施，包括每日進行快速抗原測試；因應政府今天宣布放寬部分社交距離措施，局方會檢視學校在聖誕及新年假期後的防疫抗疫安排，並會盡快向學校公布。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【放寬防疫】本周四起取消餐飲處所及宴會人數限制　進入酒吧毋須快測【不斷更新】
今日 15:16
【放寬防疫】本周四起取消餐飲處所及宴會人數限制　進入酒吧毋須快測【不斷更新】
【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院婦產科設二線隔離病房　紓緩科內人手壓力
今日 13:19
【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院婦產科設二線隔離病房　紓緩科內人手壓力
【最新疫情】今增14,982宗確診及多33人離世　連續14日確診破萬
今日 17:01
【最新疫情】今增14,982宗確診及多33人離世　連續14日確診破萬

你可能感興趣

【放寬防疫】本周四起取消餐飲處所及宴會人數限制　進入酒吧毋須快測【不斷更新】
今日 15:16
【放寬防疫】本周四起取消餐飲處所及宴會人數限制　進入酒吧毋須快測【不斷更新】
【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院婦產科設二線隔離病房　紓緩科內人手壓力
今日 13:19
【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院婦產科設二線隔離病房　紓緩科內人手壓力
【最新疫情】今增14,982宗確診及多33人離世　連續14日確診破萬
今日 17:01
【最新疫情】今增14,982宗確診及多33人離世　連續14日確診破萬
新冠肺炎疫情 防疫措施 疫情 中學 小學 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
18:01 2022/12/18
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
【按摩惹禍】30歲港男泰式按摩被lock頸　致頸動脈撕裂單眼失明
12:37 2022/12/19
【按摩惹禍】30歲港男泰式按摩被lock頸　致頸動脈撕裂單眼失明
【出軌疑雲】新婚人妻疑丈夫與伴娘曖昧　翻看婚照驚見二人有親密接觸
14:21 2022/12/19
【出軌疑雲】新婚人妻疑丈夫與伴娘曖昧　翻看婚照驚見二人有親密接觸