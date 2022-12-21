【嬰兒黃疸】初生BB呈「香蕉黃」屙白屎　新手爸媽忽視延遲求醫揭患膽管閉塞

▲ 台灣有名滿月BB膚色呈「香蕉黃」，醫生心痛新手爸媽忽視未有盡快求醫。

不少初生嬰兒都有黃疸問題，皮膚及眼白會呈現黃色，普遍2至3個星期就會漸漸減退。可時，BB持續出現黃疸就需正視，隨時會是膽管閉塞，嚴重會肝硬化，需換肝保命。台灣有兒科醫生就分享案例，1個月大BB出現全身呈現如香蕉般黃，大便呈白色，患上膽管閉塞。

BB黃疸未消褪要留神

綜合台灣傳媒報道，台灣知名兒科醫生陳木榮近日出席東森綜合的電視節目《醫師好辣》，該節目多次邀請兒科醫生陳木榮擔任嘉賓分享兒童病患案例，當中他提及不可輕視黃疸。

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在節目中，陳木榮提及醫生診症時需「察言觀色」， 一直當醫生的訓練是要耳朵聽聲音、眼睛看顏色、鼻子聞味道，從中了解患者的病況。有一次，有位媽媽本來是帶剛出生1個月的BB來注射疫苗。陳醫生看到BB的膚色異常，

我一看到時嚇了一跳，他的膚色黃得跟香蕉沒兩樣。

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全身發黃似香蕉

醫生發現BB全身呈現如同香蕉的黃色，他問該名媽媽有否認為BB膚色很黃，對方表示也有發現，但以為是餵母乳造成，不以為然。

接著陳木榮打開包巾檢查，發現BB除了臉很黃之外，胸口、肚子至腳底都很黃。陳醫生已察覺不妥，因為嬰兒黃疸問題2星期就會漸漸減退，而且會先由腳板底變成正常的膚色，由腳底褪黃，如果照計，當時1個月BB不應該腳板底、肚子、胸口都呈黃色，大抵最多只剩臉部是黃色。

接著，陳醫生拿出了「大便顏色卡」，當中有9種不同顏色，他向媽媽查問與寶寶大便最接近的顏色，結果她挑選了「淡淡的白色」。「白便便」是身體出毛病的警號，陳木榮解釋，有部分排泄物混和到膽汁的顏色，可是她卻指嬰兒的糞便是淡白色，即代表嬰兒的膽汁有異常、有影響，之後趕緊安排BB到醫院進行進一步檢查，確診BB患有膽道閉鎖。

膽管閉塞或會致肝硬化

「膽道閉鎖」又可稱膽管閉塞，宜在出生60天以內愈早愈好完成手術，若延遲治療，手術後膽汁順利排出的機率會下降。膽汁鬱積於肝內，很容易會造成肝硬化，甚至面臨早期換肝。

陳木榮強調一般嬰兒患者在2個月以前開刀處理，一般長大後都不會有問題，就是怕有爸媽輕視嬰兒黃疸問題，認為只需觀察就好，令時間拖太久，曾有案例，有爸媽一直沒察覺孩子黃疸問題，至孩子2歲時出現肝硬化死亡了。

陳木榮提醒各位爸媽如發現小孩黃疸沒退、很嚴重，就要盡快到醫院抽血檢查，如確診膽管閉塞就要在2個月內盡快做手術，及時醫治。

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責任編輯︰王明芳