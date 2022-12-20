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【強制檢測】18處納強檢　何文田帝庭園、柴灣杏花邨、鰂魚涌康景花園、紅磡黃埔花園銀竹苑等上榜【附名單】

社會 19:19 2022/12/20

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熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

（陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月14至12月20日間，曾身處18個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月21或12月22日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 大圍美松苑康松閣
  • 馬鞍山富寶花園 3 座
  • 屯門卓爾居 1 座
  • 牛池灣曉暉花園 1 座
  • 鰂魚涌康景花園 E 座
  • 粉嶺花都廣場 5 座
  • 長沙灣保安道 373 號豐盛居
  • 柴灣杏花邨 49 座
  • 紅磡黃埔花園銀竹苑 1 座
  • 北角書局街28號國賓大廈
  • 沙田富豪花園富儷閣
  • 牛頭角利基大廈 B 座
  • 何文田帝庭園 6 座
  • 元朗華翠豪園 1 座
  • 香港仔香港仔大道 244 號海峰華軒

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 秀茂坪曉麗苑曉和閣
  • 何文田愛民邨衛民樓
  • 何文田帝庭園 1, 2 及 3 座

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責任編輯：李榮忠

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