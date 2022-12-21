【出軌線索】男人背妻出軌有跡可尋　美國名偵探列20大徵兆︰中4個必然有罪

▲ 美國著名私家偵探列出20大出軌徵兆。

男人一出軌，女人總會直覺不妥，只欠證據。美國著名私家偵探印證了這一點，並透露男人不忠最少有20大徵兆有跡可尋，女人一旦發現另一半有3個或以上徵兆，就有理由懷疑對方不忠。臨近聖誕節，女友和太太們必須提高警覺。

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被譽為美國最佳私家偵探、前聯邦特工Thomas Martin推出著作，分享過去40年偵查的所見所聞，並接受英國《獨立報》訪問談及出軌偵查。Thomas Martin引述其著作詳列出20項出軌線索，他明言是根據自己過去經驗所歸納出。

如果另一半只有1、2項明顯徵兆，就毋須太擔心，3個或以上就有問題了。若果有4個或更多，那幾乎承認了你另一半有罪。

女人直覺準︰查科技100%必中

Thomas Martin指出，最常見和最明顯的出軌徵兆，是工時突然加長、多出差，減少性生活，或個人顯得防禦性。而且花更多心思打扮自己，多買新衫、愛上做gym，「可能想著另一人去改變自己」。

有時另一半的出軌徵兆不太明顯，但總有直覺導向你查探一些事，當中科技是100%必中。Thomas Martin稱「現代捉奸」很容易，拿起電話、登入iCloud帳戶就行。而出軌的人總愛深夜潛行打電話或隱藏一些短訊，「人們總是自己捉住自己」。

20大出軌徵兆如下︰

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他引述一個經典例子，兩年前一場厄瓜多爾巴塞隆拿SC對迪爾芬SC的球賽中，直播鏡頭影到觀眾席上的男球迷Deyvi Andrade與女伴親吻的瞬間。男子本來單手搭著女伴，親吻後仍面帶笑容，但看到自己上鏡後立即一秒變臉。他馬上鬆開搭在女伴肩膀上的手，將身體轉向別處，彷彿幾秒鐘前的親熱畫面沒發生一樣。

Deyvi Andrade與女伴親吻後的尷尬畫面在網絡瘋傳，單是twitter已被觀看了數百萬次，絕大部分網民皆認為，Deyvi可能不想被看到自己親吻這名女伴。事實證明網民正確，Deyvi事後在社交平台承認出軌，希望太太原諒，可以回到他身邊。

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責任編輯︰王明芳