【放假好去處】迪士尼自拍館登陸旺角　公主+Marvel+MIRROR主題體驗超現實拍攝

▲ 迪士尼迷切勿錯過！

Good Moment Lifestyle Snap Hub正式登陸旺角朗豪坊，新店推出潮流產品，讓大家訂製個人化禮品，且設立多個獨特又充滿夢幻情懷的自拍打卡點，締造全方位嶄新體驗。

自拍館佔地超過6000呎，主題式自拍照相館設有迪士尼授權的迪士尼公主主題區域、Marvel主題區域以及快將開幕的MIRROR ROOM，以超像真道具加上附有不少場景細節，創造超過20個夢幻打卡點，配合嶄新擴張實境（AR）技術，利用手機App營造親歷其境的獨特體驗，締造難忘回憶。

場內的Studio提供多項專業攝影服務，攝影師團隊將聯同服飾、化妝及拍攝指導，不論是個人照、情侶閏蜜、全家福還是畢業照等均一應俱全。

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公主主題區域

穿過幻彩走廊，大家將進入以迪士尼公主為設計靈感的夢幻世界。

雲集多個迪士尼公主主題，包括白雪公主、茉莉公主、灰姑娘、長髮公主、愛麗兒和貝兒公主等的夢幻主題場景，每個場景均飾有細致逼真的道具，如灰姑娘的南瓜馬車、長髮公主的浮動燈籠、阿拉丁的魔毯等。

在這裡，無論是大人或小孩，在華麗的空間裝飾打扮過後，化身成萬千寵愛於一身的女主角，在多個華麗夢幻的場景以及Good Moment Lifestyle Snap Hub中央的旋轉木馬間中穿梭，留住迷人時刻。大家可透過自拍館內設有的擴張實境（AR）技術，體驗仿如置身於迪士尼公主的風情之中。

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Marvel主題區域

以漆黑鐵網打造猶如手繪漫畫風格的Marvel主題隧道，兩旁掛上眾多以Marvel超級英雄和大反派為題的佈置，邀請大家進入超級英雄世界。

以Marvel為設計靈感的主題區域以紅磚和黑網營造出充滿電影感的場景，加上多個活靈活現的Marvel人物主題背景，包括鐵甲奇俠、美國隊長、蜘蛛俠、變形俠醫、黑豹和雷神等，將你帶離現實，沉浸在Marvel故事之中。

而透過擴張實境（AR）技術讓大家一嚐成為英雄或反派的樂趣，拍攝屬於自己的超級英雄故事。

迪士尼授權的迪士尼公主和Marvel主題區域各設單或雙主題區域收費，以及多個不同時段任君選擇。

自拍館設基本收費和平日日間收費兩款，最低消費$88（單一區域）和$128（雙區域）起，多款選擇讓你一次遊盡迪士尼公主主題區域內的夢幻主題場景，以及Marvel的人物主題背景，每位顧客可獲免費列印相片乙張。

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MIRROR ROOM

MIRROR ROOM將於不日乘勢加推，以低至$128的價錢便可與三位摯愛好友（共四位顧客）在鏡屋內親身體驗置身在迪士尼公主或Marvel英雄的場景之中，以萬花筒的特效切入不同角色的主題，在鏡面的反映下每個場景如同沒有邊界，感覺震撼無比。

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獨家產品

場內發售官方授權商品，從潮流禮產品、飾物、衣服、以至家居用品等，當中值得留意的是三款Marvel英雄藍牙喇叭、多款日本直送精品和多款相簿相框。

多款日本直送產品包羅萬有，場內獨家發售的迪士尼公主和Marvel款式相簿內，每頁均飾有精美圖案，而每本相簿亦附有獨立貼紙，讓大家創造猶如日記本專屬而私密的回憶相冊。

嶄新零售體驗自拍館 Good Moment Lifestyle Snap Hub

地址：旺角朗豪坊6樓13-16號舖

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R