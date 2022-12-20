【放寬防疫】工展會周四起恢復試食　展商重推冬菇鮑魚奶茶咖啡試真啲

▲ 工展會周四起可以恢復試食，有展商展示鮑魚，但今日仍未能即場試吃。（曾秋文攝）

政府宣布本周四起，進一步放寬防疫措施，容許在公眾娛樂場所及活動場所戶外範圍飲食，對市民及不少商戶來講是一大喜訊。中華廠商會表示，同屬公眾娛樂場所、正於維園舉行的「第56屆工展會」也將受惠，意味相關展商可以恢復試食。有海味展商表示，正積極籌備試食安排，例如即食鮑魚、湯包，更要準備炆冬菇，「既然可以試食，唔想啲客人失望！」另有健康食品展商都會重推試食，例如近年大熱的亞麻籽及有機黑芝麻飲品，「有得試食氣氛好啲，消費都多啲啦！」

每逢工展會及美食展，都是市民掃貨時候，不過疫情近3年以來，大型展覽活動都不得試食，消費意欲亦打折扣。不過政府今日宣布，周四起容許公眾娛樂場所及活動場所的戶外範圍飲食。

安記再炆冬菇即食鮑魚試食

疫情前，每年都在工展會設試食的安記海味，董事總經理潘權輝聞訊，即表示會聯絡大會，確認可安排試食的話，表示會重推炆冬菇、即食鮑魚及湯包，「消息來得太突然，我哋都要啲時間去浸冬菇，又要浸泡、剪椗，還要炆到入味，都要一兩日時間，我要立即同同事安排下。」他說，即開即食鮑魚、加熱湯包較容易做到，「市民入場消費，有得試食當然好啦，炆冬菇成條街香噴噴，氣氛都好啲！」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

他說，今年工展會首2日生意一般，第3至4日稍為上升，但後來又遇著幾日大雨，生意較差；前日開始生意顯著回升，「今日人流及消費力都好強勁，市民入來都預咗買嘢，鮑魚、花膠之類都幾好銷情。」他相信放寬試食，會刺激生意上升。

另一間海味店負責人鄧先生表示，今年是第5年參加工展會，他相信若工展會能放寬飲食，是可帶動生意額上升1至2成。以往他們都會把一些花膠煮熟再淋上紅燒汁給市民試食，但由於疫情下，上年已取消了試食，期望今年入場的市民可以再試到他們的花膠及其他美食。

点点綠金茶王有機沖劑試飲

餐飲聯業協會會長黃家和亦指，近年工展會沒有熟食檔較可惜，不過其他展商可以恢復試食是好事，「尤其一些新產品，市民都會試過才買。」他認為新安排對各展商的銷情都都提振作用，「氣氛好啲，檔位又可以聚到人流。」

他說，本身經營「点点綠」健康食品，例如有機燕麥、亞麻籽等，亦有即沖金茶王及咖啡，「一定會安排返試食，市民都買得開心啲。」

展商料生意升3成

至於已經參展了工展會25年的席先生，他聽到放寬飲食後連聲表示「多謝政府」，相信措施可以令他的生意額上升3成，他表示星期四會立即準備試食的工具例如牙籤等，以往他們的柑桔最受歡迎，但由於上年疫情關係，到場的市民都只能用鼻快速聞一聞，若到時可以試食，相信大家都會開心些。

▼ 點擊圖片放大 +2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳雋妍、曾秋文