【輕‧功】王綺琴憶年青選美演藝點滴　受寶貝仔影響相隔多年回TVB

▲ 綺琴姐功架十足！

TVB劇集《輕‧功》中集結不少擁紥實演技的「老戲骨」參與演出， 當中包括飾演方芯的王綺琴。

或許較年輕的觀眾會記得她是《平安谷之詭谷傳說》 的樹根嫂，但稍資深的電視迷就會知道她的「威水史」，就是1986年TVB《電視小姐競選》的冠軍人馬，之後更在梁朝偉主演的劇集《大運河》內，飾演「風塵三俠」之一的紅拂女。

踏上銀色旅途的她，懷著滿滿的自信地先後在香港、內地、馬來西亞的演藝圈中奮鬥，走過大上大落的旅程。

綺琴姐接受TOPick專訪時，拋下一句「唔會打無把握嘅仗」，快人快語得像一位女俠！

與歐瑞偉再續昔日緣份

《輕‧功》的故事圍繞黎耀祥、韋家雄、鄭子誠、王綺琴、歐瑞偉等所演的一眾前電影從業員，眾人在戲裡戲外也與關係緊密的老朋友般，綺琴姐說：「由於有不少初次合作的演員，大家也需要一些時間去磨合，畢竟演出時也需呈現朋友的感覺，所以事前也會相約在TVB飯堂中聚會。」

綺琴姐早在入行的首部劇集《大運河》中就與歐瑞偉演夫妻，她笑言二人因偶有合作而變得熟絡，真的像情侶般熟悉呢！

她不忘大讚拍檔瑞偉哥是「無得頂」，「靚仔、功夫好、演技出色！他是一位好好先生，也是好爸爸、好丈夫，在外是一個沒有太多脾氣的人。大家在合作期間也感到很愉快，遇上甚麼事也會心平氣和地討論，或許有人會認為懂功夫的人會很粗魯，但他完全是一個很斯文的人。」

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跳舞只為賺錢

綺琴姐形容自己與瑞偉哥相比只是「三腳貓功夫」，那麼在「舞功」方面似乎可略勝一籌吧？

事關她在18、19歲時曾在荔園宋城擔任售貨員，後來看到別人跳舞時很像很開心就決定加入演出，從中發現自己的筋骨比較鬆、記性與手腳協調能力也不錯。

不過，對於當時的她而言，最實在的得著只是金錢，她坦言：「老實說，我不太喜歡跳舞，相當辛苦之餘，而且舞蹈員的壽命很短，於是只做了一段時間後，就參加了TVB的舞蹈藝員訓練班，老師身上學習了不少，是花錢也學不到的。」

人也始終需向現實低頭，綺琴姐擁有舞蹈天份，但也明白當時年紀不小、賺錢至上，故未有以舞蹈藝員身份與TVB簽約。

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「唔會打無把握嘅仗」

綺琴姐始終也與演藝圈有著不解緣， 在1986年遇上《電視小姐競選》，就是憑著「唔會打無把握嘅仗」的信念，認為自身條件、能力切合，便報名參賽。

成功在比賽中奪冠，順理成章地獲得不錯的演出機會，但她未有因而飄飄然。

綺琴姐說：「演員訓練班的老師曾說：『其實你做呢一行，你一定要有信心，如果你自己都無信心嘅話，係唔會做得好。』我並不覺得自己的條件真的很好，但我會努力、勤力，想辦法把事情做好。我是有信心的！」以上的一番話確實可用於事業、學業中，好好替自己加油！

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人在異地

當與TVB完成合約期後，自言習慣尋找新鮮感的綺琴姐選擇前往馬來西亞工作。

人在異地，感受自然會更加多，她憶述當年的經歷：「我在TVB拍劇時是無需自行處理妝容、髮型、服飾，但在馬來西亞拍劇時就好像成為了孤兒，需要自己把連戲的服裝帶至宿舍。當自己親自落手落腳處理時，明白工作人員原來是那麼辛苦。」

▲ （陳慧安 攝）

因一原因重回TVB

在2015年，綺琴姐重回舊東家TVB，當中最大的推動力是來自她的兒子，她解釋道：「我會讓兒子看我以往參演過的劇集或昔日的報導，他就好奇我何解不再拍劇，我以年紀大、照顧家庭爲由作解釋，但他又表示不想看以往的作品，是很想看現在的我。」

她也有讓兒子看自己在內地的演出，但始終也是再經配音的國語版本，綺琴姐的兒子也不太接受。最終，綺琴姐爲滿足兒子的願望，就於2015年回到了TVB。

正所謂「景物依舊，人事已非」，在外走了一個大圈後再回來的綺琴姐覺得自己很像新人，更感謝一直以來的演藝經驗：「我一直也未有離開演藝圈，依然保持著幕前演出，又不會感到生疏、不懂得如何演，反而帶著過往的演出經驗令我更具信心。」

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以身作則

綺琴姐談起兒子時，笑得開懷，一臉慈母的樣子。她不諱言曾想像自己是位怎樣的媽媽，當兒子出世後，整個人也「軟晒」，不禁說：「想像與現實也真的是兩碼子事。」

提起兒子令她變成了另一人，又深信父母對孩子作出身教的重要性：「小朋友是一張白紙，父母寫下甚麼就是甚麼。如我想兒子早睡早起的話，自己就要先以身作則。」

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享受瑜伽世界

這位好媽媽除了是專業演員，也是一位瑜伽好手。她早在馬來西亞工作時就開始接觸瑜伽。但她並不享受擔任瑜伽導師，畢竟做瑜伽很講求呼吸配合，當在授課時就時難以同步呼吸，故認清自己只不過是喜歡做瑜伽而已。

綺琴姐覺得做瑜伽時有助平衡與調節身體，但做運動時也有機會發生意外，始終也需小心爲上，她在家中做空中瑜伽時就曾經因上繩不當而受傷，並以此作警惕。

在瑜伽旅程中的跌跌碰碰，就正如她在演戲路上的歷程，跌到、迷失也不用怕，最重要就是懷著信心、認清自己，自然可綻放屬於自己的光芒！

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記者：陳淑霖

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