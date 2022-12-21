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【吐露港公路塞車預告】運輸署料今早出九龍交通非常擠塞　近馬場中快線續封12條巴士線急改道

社會 00:34 2022/12/21

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吐露港公路出九龍近馬場三線變一線， 料今早工程未能完成，運輸署籲駕駛者改道及提早出門。（葛珮帆 FB圖片)

運輸署表示，由於吐露港公路近馬場水管維修需時，預計吐露港公路出九龍方向今早將會非常擠塞，運輸署及巴士公司已安排逾12條北區及大埔區巴士路線改道，改經大欖隧道或大埔公路出市區；呼籲駕駛人士使用其他替代道路前往各區，包括改經大老山公路前往九龍，改經大埔公路或科學園路前往沙田，以及改經新田公路和大欖隧道前往九龍西和港島。

九巴在網頁發出特別交通消息，宣布今日(21日)九巴沙田區、大埔區及北區路線臨時交通安排，受吐露港公路往九龍方向近沙田馬場外的緊急水務工程影響，九巴行經上述路段的10條路線需改道行駛。城巴亦有2條路線受影響，需改道大欖隧道出九龍及港島。

今早需改道路線：
城巴 79X、979；
九巴 270B、270D、270P、307P、373、907B、907C；72X、W3；
龍運 A47X（白石角特車除外）

    點擊圖片放大

運輸署表示吐露港公路往九龍方向，近沙田馬場的快線和中線，仍因水管工程而需要封閉，駕駛人士只可使用慢線，並相信工程不能在今日上午繁忙時間前完成，預計屆時交通將非常擠塞，呼籲市民出行前預早計劃行程，並預留更多行程時間，並留意最新交通消息。 

當局呼籲駕駛人士使用其他替代道路前往各區，包括改經大老山公路前往九龍，改經大埔公路或科學園路前往沙田，以及改經新田公路和大欖隧道前往九龍西和港島。

署方亦提醒乘客，行經吐露港的部分專營巴士路線或會改道行駛，應及早了解相關詳情，或改為乘搭鐵路。當局已經提醒港鐵加強服務，應付新增的乘客需求。

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責任編輯　李志強

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