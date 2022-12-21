  • 17°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 02:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廣東河源地震] 逾百市民報告數秒有感地震　天文台分析廣東河源發生3.6級地震

社會 01:41 2022/12/21

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

香港天文台表示，在午夜約1時許，收到逾百名市民報告的本地有感地震。據天文台的初步分析，21日上午1時03分中國東南部近岸發生一次3.6級地震，震中位於北緯23.86度，東經114.50度附近，即廣東省河源市西北約23公里。

香港天文台接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

有網民在社交網站留言表示感到5至6秒震動，亦有稱誤以為自己頭暈、飲醉了，亦有指感覺似貨車經過。

【12月21日 01:14】香港天文台地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震。天文台將會儘快公布進一步分析資料。

多名網民在【MET WARN 天氣預警】社交網站專頁留言：

唔怪之得啦、我以為咩事、以為自己頭暈

我也感覺到！以為自己飲醉了！

啱先坐梳化feel到，以為只係貨車經過

我以為自己手震，點知張床自己郁

黃大仙，有

好似震了一下！

有喎，今次我有feel到喎

終於到我feel到，搖咗5-6秒度

有啲震嘅感覺

以為樓下有大貨車行過乍

唔怪之得啦

我仲以為自己頭暈

 

河源 天氣 黃大仙 頭暈 廣東省 天文台 中國 地震

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
18:01 2022/12/18
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事　自揭一個原因放棄美國市場
10:34 2022/12/20
【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事　自揭一個原因放棄美國市場
【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
17:06 2022/12/20
【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」