【廣東河源地震] 逾百市民報告數秒有感地震　天文台分析廣東河源發生3.6級地震

香港天文台表示，在午夜約1時許，收到逾百名市民報告的本地有感地震。據天文台的初步分析，21日上午1時03分中國東南部近岸發生一次3.6級地震，震中位於北緯23.86度，東經114.50度附近，即廣東省河源市西北約23公里。

香港天文台接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

有網民在社交網站留言表示感到5至6秒震動，亦有稱誤以為自己頭暈、飲醉了，亦有指感覺似貨車經過。

【12月21日 01:14】香港天文台地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震。天文台將會儘快公布進一步分析資料。

多名網民在【MET WARN 天氣預警】社交網站專頁留言：