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【疫苗通行證】江玉歡斥疫苗通行證違反基本法　將去信要求正視及解釋

社會 09:46 2022/12/21

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江玉歡斥疫苗通行證違反基本法，將去信要求正視及解釋。（資料圖片）

政府昨日（20日）宣布，最快周四、即冬至（22日）起，撤銷食肆酒吧酒館的人數上限，宴會240人的人數上限撤銷，但限聚令、口罩令及疫苗通行證維持。

立法會議員江玉歡今日（21日）在社交平台發文引述，指醫務衞生局副局長李夏茵曾表示，新一輪放寛措施是想讓「市民」回復正常活動。江玉歡質疑，這句說話是否意味着，未打齊針的市民不是「香港市民」。

江玉歡表示，任何防疫措施如疫苗通行證必須是具備必有性、合理性和合乎比例。所有措施都不能有歧視之嫌，否則有可能違反基本法第39條：

《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》和國際勞工公約適用於香港的有關規定繼續有效，通過香港特別行政區的法律予以實施。

香港居民享有的權利和自由，除依法規定外不得限制，此種限制不得與本條第一款規定抵觸。

江玉歡認為，疫苗通行證有違兩份公約原則。公約內明確指出人民擁有基本工作及生活權利，不容受到歧視。而當局多番拒絕取消和放寛疫苗通行證和其對市民的定義有違公約原則。她表示，今日將會去信當局要求正視及解釋。

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記者：黃穎津

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