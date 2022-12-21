【猝死危機】戲院看《阿凡達：水之道》　男子疑因一原因猝死

▲ 兄弟戲院看《阿凡達：水之道》，兄長疑因一原因猝死亡。

全球期待的作品上映的確很讓人興奮。一名男子日前與弟弟一同到戲院看《阿凡達：水之道》時，疑因過於興奮而在戲院中突然倒地不起，送院後證其猝死。

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綜合外媒報導，印度男子Lakshmi Reddy Srinu日前與弟弟到戲院觀看《阿凡達：水之道》時疑因過於興奮，Lakshmi Reddy Srinu於電影播放到一半期間突然倒地不起。弟弟馬上通知職員並將其送院治理。

惟Lakshmi Reddy Srinu送達醫院後宣告不治。其後當時醫治Lakshmi Reddy Srinu的醫生接受訪問時表示，醫院推斷Lakshmi Reddy Srinu的死亡與其本來的病史有關。有可能是因為當事人來身便患有高血壓病史，而且更加上看電影時其過於興奮的情緒，使Lakshmi Reddy Srinu血壓升高從而使心臟的動脈破裂，令心臟驟停猝死亡。

Lakshmi Reddy Srinu弟弟接受訪問時亦表示家人對事件的發生也悲慟不已，而哥哥亦遺下一子一女。

Aster CMI醫院駐診醫生Pradeep Kumar D亦有接受訪問時指Lakshmi Reddy Srinu的猝死本不在於電影，而是當事人的情緒過於激動而致。有可能是由於當時人過於興奮而致。

根據報導所指於2010年台灣上映《阿凡達》時亦有一名41歲的男子出現腦幹出血的情況，最終亦宣告不治。

荷蘭研究，今年2月發表在《國際鑑識遺傳學期刊》（Forensic Science International: Genetics），針對102名荷蘭猝死案例進行基因檢測，發現有近6成（58.8%）的案例帶有導致心律不整的基因變異，其中有3個基因是首次被發現，有7個基因在此研究中首度證實有關聯性。他們對象是小朋友們。

針對成年人，2017年美國心臟協會(AHA)、美國心臟病學會(ACC)以及心律協會(HRS)針對心律不整病人管理指引中就建議 :

心律不整病患可以考慮進行基因檢測，根據基因的分型選擇最適合的治療方式。

隨著醫學進步，利用次世代定序「（NGS）基因檢測」，透過「抽血」即可最多同時檢測208個基因、200種疾病……各自精準醫療實驗室，都會有這些檢查，只是價格不便宜而已，顯然找出隱藏基因殺手，大家仍然不在乎，一直等到猝死的發生，往往又後悔不已。

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責任編輯：羅嘉欣