【名校煩惱】入讀傳統女校同學愛K-Pop睇香水　女生卻愛踢波打機：後悔讀

▲ 有正就讀傳統女校嘅女生指自己性格似男仔，同女同學難溝通，好後悔入咗間女校。

入讀傳統名校真係頭上有光環，還感到無比自豪？有女生後悔入讀傳統出名女校，與同學們格格不入，同學們愛K-Pop、睇香水、睇首飾、講化妝或者講18禁，女生性格似男仔，卻愛踢波、打波、睇動漫及打機，令女生在同學間的小圈子中也無法插嘴，讓她叫苦連天，大呻後悔入讀：「喺學校完全識唔到一個志趣相投嘅朋友，呢種日子真係唔好過。」

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該名女學生在Instagram的「schools.secrets」投稿，主題是「好後悔自己入咗間女校 同男仔相處舒服好多」，表示自己在一間出名的女校就讀，一直以為自己屬於女校的一分子，好驚男仔，但現在卻發現與想像不同，

我啲frd個個都話我好男仔。我唔鍾意shopping，唔鍾意去迪迪尼，唔鍾意聞香水，唔鍾意試衫，唔鍾意睇首飾，唔鍾意睇靚仔（靚女更加唔洗講），更唔識化妝（連唇膏都唔識搽）。

該女生對同齡女同學的喜好，完全不感興趣，更討厭聞香水，相反自己的喜好竟極似男仔，

我日日都淨係諗踢波、打波、睇動漫、打機嗰啲。我成個ig都係C朗、美斯、尼馬、沙拿嘅射波片。

她坦言以上種種的愛好與不愛好都令她在女校好辛苦，因此她在學校完全交不到一個志趣相投的朋友，雖然她有一些好好的朋友，但在同學間的圈子裡，她找不到任何話題可以一齊傾，

佢哋一唔係就睇K-Pop，一唔係就睇香水同埋首飾，一唔係就係喺度講化妝（或者講18禁嘢），我係喺所有小圈子入邊都插唔到嘴，因為我對呢啲嘢一竅不通。當我喺度講動漫嘅嘢嘅時候，就輪到佢哋一竅不通。再加上好多人都話我係直女，呢種日子真係唔好過。

她續指，自己喜歡與男生相處，因為與他們有共同話題，加上男生性格直率，「但係喺一間女校，又何來識到好多男仔呢？」她又指偶爾與朋友行街時，都會想自己變返似個女仔，對化妝品同埋衫評頭品足，

每次一聞到香水味，我就忍唔住想嘔。見到啲短到嚇死人嘅衫嘅時候，我個心入邊只會擔心着嗰啲衫會唔會吹親個肚。

她大呻「我真係好後悔自己入咗間女校，但阿爸阿媽係唔會俾我轉去男女校。」因此她上網發文向網民索取意見。

貼文一出，即引起熱議，有網民表示識朋友有好多途徑，唔一定要在學校識，「朋友唔一定要喺學校識嘅，可以試吓去參加啲聯校活動」、「唔需要為他人改變自己，可以試下網上識frd~」、「以前我係學校都係咁，結果係外面識左班朋友，更令自己成長唔小」，有網民指與樓主是同類人，自己鍾意黑色、藍色，完全接受唔到粉紅色的存在，揀衫尤其是女仔有關的衣服更是媽咪處理，「死都唔著裙，當個個都幻想自己係女主角，我幻想自己係男主角，著公主裙=有公主病。」

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責任編輯︰王明芳