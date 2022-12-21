【世紀官司】Amber Heard放棄上訴免賠千萬美元　Johnny Depp和解後捐贈賠償金

▲ 尊尼特普（Johnny Depp）與安芭赫德（Amber Heard）的離婚官司終於劃上句號。

荷里活著名男星尊尼特普（Johnny Depp）與《水行俠》女主角安芭赫德（Amber Heard）自離婚後便對薄公堂，二人的世紀官司終於有個了斷，曾聲稱會繼續上訴的Amber Heard發聲明表示已跟Johnny Depp簽訂和解協議，並指這並非她想作的決定，只是因為面臨破產沒錢再上訴，又揚言女人不應因說出真相而破產。

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峰迴路轉

Johnny Depp與前妻Amber Heard的離婚官司持續多年，Amber於2018年曾投信至《華盛頓郵報》，公開講述家暴經歷，Johnny則於翌年控告前妻誹謗。

Johnny從最初的敗訴到上訴後獲外界力撐，而Amber則不論是形象或財力亦大受影響，她更被判需要賠償Johnny千萬美元。

然而，事件有突破性發展，曾表示會繼續上訴的Amber昨天（20日）於IG發表帖文，表示已跟前夫Johnny達成和解，最終只需向Johnny支付100萬美元。

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Amber放棄上訴

Amber於帖文中提到今次是一個艱難的決定，而除了經濟上有重大影響外，其身心靈和情緒都大受打擊，她更指女人不該因為說出真相以致破產。

她又表示會繼續說出真相，沒人能從她手上拿走其發言權，這是她最珍而重之的。

Johnny捐賠償金

如今，Amber無須背上千萬美元的賠償金，僅需向Johnny支付100萬美元。

Johnny曾表示跟前妻打離婚官司從來都與金錢無關，而他亦決定將100萬美元捐到慈善機構。

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