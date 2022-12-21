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【拿督千金】莊鍶敏公開與台灣老公離婚原因　Jacquelin抗拒再發展異地戀

娛樂 11:11 2022/12/21

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莊鍶敏（Jacquelin）抗拒再談異地戀！

「拿督千金」莊鍶敏（Jacquelin，舊名莊思敏）與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian）拍拖半年後，二人於2020年拉埋天窗，並在女家的豪宅簽字行禮。

可惜在今年11月時，Jacquelin被爆出與Brian正在辦離婚手續，Jacquelin直認不諱，指二人婚後一直分隔兩地，出現嚴重分歧故決定離婚。

離婚後的Jacquelin在接受傳媒訪問時，剖白雙方離婚的原因，又表示自己抗拒再談異地戀，似乎是「見過鬼都怕黑」了！

【拿督千金】莊鍶敏承認離婚發文重新出發　42歲恨做媽媽不急再婚：考慮雪卵

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由丈夫提出離婚？

據知Brian曾經在婚前承諾會遷就Jacquelin，願意移居香港或內地，但是婚後卻反悔，沒有移居香港更建議Jacquelin出嫁從夫，追隨丈夫移居台灣。

Jacquelin未可做到移居台灣，而Brian又在二人溝通時變得冷淡、易發脾氣，Jacquelin就果斷地問對方是否有離婚的想法。

Jacquelin也曾提出過親身到台灣面對面討論，不過Brian就堅決拒絕。

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「飛咗40次台灣」

Jacquelin表示自己也曾為婚姻付出，為爭取二人見面的時間，她更在封關前不斷到台灣，都已經飛往台灣40次，十分誇張！可惜，經歷長期分隔兩地的二人，最終也結束2年多的夫妻關係。

暫時專心在內地發展事業的她，曾坦言不會對愛情失去信心，又直認自己仍然渴望當媽媽，但不會為此而趕結婚，所以會考慮雪卵。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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