【甲狀腺亢進】59歲李連杰濃密黑髮再現狀態回春　網民留意一異樣憂甲亢復發

▲ 59歲李連杰濃密黑髮再現狀態回春，網民留意一異樣憂甲亢復發。

功夫皇帝李連杰早年宣佈患上甲狀腺亢進症，繼而淡出幕前養病，2018年曾被拍得臉容憔悴虛弱。不過，日前李連杰罕有露面，拍片支持「向太」陳嵐直播帶貨，片中可見他一臉精神，頭髮烏黑濃密，老態一掃而空。不過有網民留意到一個異樣，擔心李連杰的健康狀況。

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向太日前首度於抖音直播帶貨，並獲多位明星拍片支持，包括甄子丹、古天樂、關之琳等，連淡出娛樂圈多時的李連杰亦有露面送上祝福，讓一眾網民相當驚喜。

片中可見，李連杰的狀態甚佳，頭髮烏黑濃密，臉上未見太多皺紋，看起來比以往年輕不少。不過，有眼利網民留意到他的面部和頸部有點腫脹，擔心其甲亢問題復發。

▲ 頭髮烏黑濃密，狀態甚佳。（微博圖片）

曾被醫生警告終身坐輪椅



李連杰於2013年承認患上甲狀腺亢進症，此病常令患者常造成頸部腫脹、緊張、煩躁、情緒波動、呼吸急促、疲勞和失眠，嚴重甚至會肌肉無力、心跳加速甚至心悸。

治病期間，李連杰無法做激烈運動，心臟同時也出現問題，這對一般人已構成大影響，對動作演員更是困擾。故身為動作演員的他為專心養病，近年已大減幕前演出。

當時醫生更告訴他「要嘛不拍戲，要嘛坐輪椅」，李連杰還感慨「離死亡不遠了」。此外，在藥物影響下，他的臉部浮腫，外形大走樣。

2018年5月，李連杰現身公開活動，照片中的他把頭髮剃光，髮根花白，一臉憔悴。50多歲的他如70歲的老伯一樣蒼老，令影迷非常擔心，後來澄清只是該照片角度及光暗問題所致。

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甲狀腺功能亢進症

中文大學內科及藥物治療系教授陳恩強表示，甲狀腺會產生荷爾蒙調節人體的新陳代謝，甲狀腺功能過盛可導致甲狀腺功能亢進症，而功能過弱則會出現甲狀腺功能過低症。甲亢病人因新陳代謝加快，加速消耗脂肪、骨骼等，故令病人消瘦，但亦有部份甲亢病人，會胃口大增，「食大了個胃」，加上難以運動，可能出現肥胖。

陳教授續稱，病人雖可服藥調節甲狀腺功能，但未有及時醫治或醫療不當，都可能會出現心臟哀竭，增加中風機會，亦會骨質疏鬆。

他又指，甲亢病人的大腿肌肉及上臀肌肉明顯會出現乏力情況，站起亦有困難，即使是一直有運動習慣的人，亦可能出現肌肉萎縮而無法做運動，這亦是其中一個致肥原因。

消委會提醒，要預防甲狀腺疾病，除了接受身體檢查外，還須注意碘質的吸收，過多過少都不行。參考世衛的文獻，建議健康成年人每日碘攝入量不超過1,000微克似乎是安全的。常用於煲湯和煮綠豆沙糖水的海帶含碘量非常高，每星期不應吃多於一次。

含豐富碘質的5大食物：

海帶

紫菜

昆布

海產

蛋類食品

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責任編輯：羅嘉欣