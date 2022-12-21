【婚戒AA】收3.8萬求婚鑽戒卻被要求AA　女友驚喜變錯愕：不是禮物嗎？

▲ 收3.8萬元的求婚鑽戒，男友卻要求AA制，令事主感到錯愕。

當求婚戒指都要AA制，這個男人還可以付託終生嗎？有台女近日在社交平台發文大呻，拍拖4年的男友在朋友面前向她求婚，本來浪漫不已，不料回家後對方竟要求她支付婚戒的一半費用，令她感到相當無奈和尷尬。

有台女近日在「Dcard」發文指，她與男友拍拖4年，感情一直穩定，唯一的問題是用錢觀念有差異。男友有非常強烈的AA觀念，只要雙方都有用到的花費就一定要平分，無論是那一方先付錢，另一方稍後都要還錢，甚至連一支礦泉水都要計錢，

其實不是我不願意跟他分錢，只是偶爾會覺得我們有必要分這麼細嗎？他賺的不少，並不是沒錢。

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近月在各種明示暗示下，兩人終於有結婚的共識，男友更在朋友見證下拿出鑽石戒指向她求婚，當下她感到很幸福，不料回家後，男友竟開口要求收回戒指一半費用，男友表示，

那個鑽戒我挑了很久，15萬（新台幣，約3.8萬港元）左右，沒關係你可以慢慢轉7萬5（新台幣，約1.9萬港元）給我就好。

台女感到錯愕，質問為何求婚戒指也要AA制，沒想到男友同樣錯愕地回應，「結婚是我們兩個的事啊，不應該AA嗎？」台女不知如何回應，沉默一會後再指，求婚戒指是男方送給女方的求婚禮物，但男友仍不解地問，「是因為我們兩個要結婚，才會有這個求婚送禮的環節啊，結婚男方就應該要多付錢？」

看著男友理直氣壯的樣子，台女也不知如何回應，只得回房休息。她表示，至今與男友相處仍感尷尬，男友沒有再提起鑽戒，她也不敢戴戒指，覺得戴了像是佔了對方便宜。她亦擔心婚後男友一樣如此計較。

帖文引起網民熱論，不少人認為，男友如此斤斤計較，難道以後生B都要AA制，而且若戒指要AA制，也應事先跟事主講明，一起討論款式、價位等。有人建議事主分手，「太計較的日子不好過」。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳