【12港人案】涉妨礙司法公正被判囚　20歲技術員准保釋候上訴

▲ 涉妨礙司法公正被判囚，20歲技術員准保釋候上訴。（資料圖片）

12名港人案中其中20歲技術員，早前承認1項妨礙司法公正及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，被判囚31個月，今（21日）向上訴庭申請保釋候上訴獲批。上訴庭法官批准其以2萬元現金保釋，其間不得離港，須交出旅遊證件，每周向警署報到3次，居住於所報稱地址。

申請人鄭子豪（20歲），早前於區域法院承認妨礙司法公正罪，控罪指他於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑姐」、「SISTER」）、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖協助他們、喬映瑜、鄧棨然和李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止對警方調查。

鄭另承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他於2019年9月30日，在灣仔駱克道一大廈單位，管有玻璃樽及汽油等，被判囚28個月，兩案總刑期為31個月。

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記者：林育慧