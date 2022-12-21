  • 18°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 11:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【警長判刑】涉追可疑車輛撞傷女途人　警長不小心駕駛判120小時服務令

社會 11:04 2022/12/21

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

被告林浩被判120小時社會服務令。（陳曉欣攝）

33歲警長駕駛警方私家車在觀塘追截懷疑販毒的士時，疑超速行駛撞飛1名衝紅燈的女途人，造成女子急性腦中風喪失事故記憶。涉事警長經審訊後被裁定不小心駕駛罪成，今（21日）於觀塘裁判法院判刑。裁判官指考慮到被告有悔意和初犯，依感化官建議判處120小時社會服務令。

被告林浩（33歲，警長）被控於2021年11月29日，在觀塘鯉魚門道與高超道交界，在由交通燈控制的行人過路處危險駕駛1輛私家車，引致姓張女子身體受嚴重傷害。

裁判官屈麗雯指被告的社會服務令報告正面，背景良好，感化官建議被告接受社會服務令，考慮到傷者傷勢嚴重，但被告有悔意，遂判處120小時社會服務令。

被告原被控危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，經審訊後被裁定該罪脫，惟不小心駕駛罪名成立。裁判官裁決時指，被告當時若不加速成功追截的士的機會或很渺茫，被告在千均一髮之際有扭軚及煞車，反應並非不合情理，裁定危駕罪不成立。惟被告在黃燈亮起時仍高速行駛，裁定不小心駕駛罪成。

控辯雙方同意案情指，女事主被撞後有創傷性蛛網膜下腔出血、盆骨骨折和視角神經受損。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【火警】青衣中學生校內燒烤遺未熄炭火　引燃垃圾燒毀儲物室
今日 10:27
【火警】青衣中學生校內燒烤遺未熄炭火　引燃垃圾燒毀儲物室
【火警】油麻地地盤挖泥車起火冒煙　50餘名工人疏散需封路
今日 10:59
【火警】油麻地地盤挖泥車起火冒煙　50餘名工人疏散需封路
【非禮案】葵涌2女子遭非禮　6旬「鹹豬手」當場被捕
今日 09:11
【非禮案】葵涌2女子遭非禮　6旬「鹹豬手」當場被捕
【縱火案】油麻地避風塘躉船疑遭縱火　起重機發動機及發電機爆炸釀兩傷
今日 09:19
【縱火案】油麻地避風塘躉船疑遭縱火　起重機發動機及發電機爆炸釀兩傷
【12港人案】涉妨礙司法公正被判囚　20歲技術員准保釋候上訴
今日 11:02
【12港人案】涉妨礙司法公正被判囚　20歲技術員准保釋候上訴

你可能感興趣

【火警】青衣中學生校內燒烤遺未熄炭火　引燃垃圾燒毀儲物室
今日 10:27
【火警】青衣中學生校內燒烤遺未熄炭火　引燃垃圾燒毀儲物室
【火警】油麻地地盤挖泥車起火冒煙　50餘名工人疏散需封路
今日 10:59
【火警】油麻地地盤挖泥車起火冒煙　50餘名工人疏散需封路
【非禮案】葵涌2女子遭非禮　6旬「鹹豬手」當場被捕
今日 09:11
【非禮案】葵涌2女子遭非禮　6旬「鹹豬手」當場被捕
罪案 鯉魚門 危險駕駛 的士 服務 觀塘 中風 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
17:06 2022/12/20
【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事　自揭一個原因放棄美國市場
10:34 2022/12/20
【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事　自揭一個原因放棄美國市場
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
18:01 2022/12/18
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行