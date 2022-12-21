【警長判刑】涉追可疑車輛撞傷女途人　警長不小心駕駛判120小時服務令

▲ 被告林浩被判120小時社會服務令。（陳曉欣攝）

33歲警長駕駛警方私家車在觀塘追截懷疑販毒的士時，疑超速行駛撞飛1名衝紅燈的女途人，造成女子急性腦中風喪失事故記憶。涉事警長經審訊後被裁定不小心駕駛罪成，今（21日）於觀塘裁判法院判刑。裁判官指考慮到被告有悔意和初犯，依感化官建議判處120小時社會服務令。

被告林浩（33歲，警長）被控於2021年11月29日，在觀塘鯉魚門道與高超道交界，在由交通燈控制的行人過路處危險駕駛1輛私家車，引致姓張女子身體受嚴重傷害。

裁判官屈麗雯指被告的社會服務令報告正面，背景良好，感化官建議被告接受社會服務令，考慮到傷者傷勢嚴重，但被告有悔意，遂判處120小時社會服務令。

被告原被控危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，經審訊後被裁定該罪脫，惟不小心駕駛罪名成立。裁判官裁決時指，被告當時若不加速成功追截的士的機會或很渺茫，被告在千均一髮之際有扭軚及煞車，反應並非不合情理，裁定危駕罪不成立。惟被告在黃燈亮起時仍高速行駛，裁定不小心駕駛罪成。

控辯雙方同意案情指，女事主被撞後有創傷性蛛網膜下腔出血、盆骨骨折和視角神經受損。

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記者：陳曉欣