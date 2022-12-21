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【香港小姐】東張女神王嘉慧香閨曝光　無懼「姦斬令」恐嚇堅持採訪工作

娛樂 19:22 2022/12/21

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由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持的TVB問答遊戲節目《樓價有得估》，明晚（12月22日）播出的一集主題為「豪宅盤」，當中嘉賓有鄧梓峰、朱凱婷、樊亦敏、陳浚霆。不過是集最大亮點是走訪憑節目《通靈之王》人氣急升的「東張女神」王嘉慧（Cathy）星級家居。

Cathy住在位於西九龍的755呎單位，主人房由兩間房打通而成，非常闊落，Cathy平時可以在房中做運動。單位的書房空間同樣夠晒大，Cathy閒時會在書房彈豎琴和練字畫，令見慣大場面的Do姐看畢亦不禁大嗌羨慕。到底Cathy單位市值多少？明晚一集自有分曉。

【香港小姐再競選】何沛珈苦練傣族舞　「東張女神」陳懿德3個月內激減22磅

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人生勝利組

其實Cathy可說屬贏在起跑線的人生勝利組，她的父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，是著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，並擁有多達約300多間加盟店。

她本身也十分利害，初中時讀名校聖保羅男女中學，在英國公開試GCE AL考獲5*成績考入倫敦大學學院（UCL College）修心理學，並獲一級榮譽及「Dean's honours list」（獲院長嘉許名單）。之後，她回港讀中大法律博士課程，因此一直受矚目。

王嘉慧有家底外，也是一名學霸。

受TVB力捧

除家底及學霸身份外，王嘉慧還考獲健身教練專業資格。而且在藝術方面亦屬精英份子，根據Cathy提供予大會的照片發現，Cathy除畫功了得，連手作首飾、珠寶首飾設計圖、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉也難不倒她，堪稱「藝術之霸」。

她參選2021年港姐入五強，最後雖然無獎而回，但備受TVB力捧，主持《東張西望》、《通靈之王》，以及曾參演《愛．回家之開心速遞》，可說機會不斷。另外又演劇集《回歸》、《新四十二章》等。

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收「姦斬令」恐嚇

可是在今年7月爆出《東張西望》有女主持因追訪個案收「姦斬令」恐嚇訊息，內容包含粗言穢語且語氣兇狠，聲稱得罪了某「集團」，揚言要將她先姦後斬，斬開十八段更要掉落海餵魚和餵狗，恐嚇向她報復，令人心惶惶，有傳被恐嚇正是Cathy。

而Cathy十分勇敢，當時被問到有關「姦斬令」恐嚇，表現冷靜回應媒體稱：「《東張》做咗咁耐，處理過唔少矚目社會議題，唔係第一次遇到呢啲訊息，相信有能力處理。」她亦表示自己出入會加緊小心，不想影響工作，希望繼續參與節目幫助更多人。不過，她沒有直接承認是受恐嚇的「東張女神」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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