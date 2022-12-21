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【協助潛逃】涉助刺警男友潛逃妨礙司法公正罪　26歲女見習工程師判囚1年

社會 11:23 2022/12/21

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被告張芷程。（梁錦麟攝）

26歲工程師涉於前年7.1刺傷防暴警手臂後在機場被捕，早前承認傷人及暴動罪後被判監5年。協助其潛逃的女友經審訊後被裁定意圖妨礙司法公正罪成，今（21日）於區域法院被判監1年。法官判刑時指，本案嚴重之處是被告男友在暴動中用刀插向防暴警員，若非警方迅速在機場拘捕被告男友，被告行為必然打擊司法公義的執行。

被告張芷程（26歲，前渠務署見習工程師），被控1項意圖妨礙司法公正罪，經審訊後被裁定罪成。

代表律師求情時指，未有證據顯示被告長時間計劃組織犯案，極其量是涉及其男友犯案後數小時後的事，同時亦未有證據顯示被告因利益而作出涉事行為。

法官判刑時指，被告當時必然得知其男友干犯罪行，但仍為其購買機票，明顯是意圖妨礙司法公正。法官指，本案嚴重之處是被告男友在暴動中，用刀插向防暴警員，若非警方迅速在機場拘捕被告男友，被告行為必然打擊司法公義的執行。

法官續指，然而被告的行為未有組織性，並非有預謀，考慮求情及被告承認大部分案情，節省法庭時間，遂判被告監禁1年。法官判刑後指，看出各人均對被告作正面評價，寄語被告在獄中好好反省。

案情指，被告為工程師黃鈞華女友，在2020年7月1日下午銅鑼灣發生暴動，黃襲擊警員後逃離現場，張多次瀏覽航班資料，隨後有人以張的信用卡替黃購買由倫敦往台北的機票，黃當晚登機後被捕，警方再於7月拘捕張等人。

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記者：梁錦麟

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