【日星殞落】資深男星舞台劇突倒地　送院證腦出血病逝終年47歲　

▲ 日本資深男星仲田育史離世，終年47歲。(網上圖片)

日本資深男星仲田育史在本月17日演出舞台劇至尾聲之時，突然倒地不起，惟送院搶救後最終證實不治，終年47歲。其所屬事務所「Mensoul」隨後亦於社交平台公布其死訊，並指仲田育史是因為腦溢血（蜘蛛膜下腔出血）而逝世。有醫生便指中風是本港第四號殺手，每年約有逾3,000人因中風死亡，不同病人有不同徵狀，可以是4個先兆同時出現，或只得一、兩樣，徵狀可漸進式或一次過發生。

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綜合日媒報導，在舞台上演出時倒下的仲田育史，雖然相當戲劇化，但亦讓仲田育史的人生最後一程路走得並不孤單，急救過程期間，劇團成員及親友均陪伴在側，亦為他打氣祈禱，可惜他最終仍不幸離世，享年47歲。據了解，仲田育史的家屬表示仲田育史本身沒有慢性疾病，故對於他突然腦出血死亡感到十分驚訝。

事件發生後，由於舞台劇18日是最後一場公演，仲田育史是第一男主角，少了他不可能繼續上演，劇團宣布中斷演出。另外針對17日面對突發狀況的觀眾，會擇日再進行說明。

仲田育史生前曾演出多部電影如蜷川實花的《惡女花魁》、李相日的《扶桑花女孩》，近年亦在電視劇《潘朵拉的果實》、《逃亡醫F》、《夏洛克》都有重要演出。對於他的突然離世，網友以及圈內人士均表示十分遺憾，並紛紛發文悼念這位優秀演員。

中風可分為兩大類，即「缺血性中風」和「出血性中風」，亦俗稱「塞血管」和「爆血管」。缺血性中風的徵狀為半邊身乏力、痲痺、步伐不協調或語言障礙等；出血性中風則通常來得又急又嚴重，因出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，進而引致嚴重頭痛、嘔吐、神志不清甚至昏迷等情況。

小中風後應立即求醫

中風難以預測，發生得快，若真要說到中風先兆，小中風便是暫時較能作為預兆的一個情況。因為醫學文獻指出，若發生了小中風卻未有理會，大約一成的病人會在一個月內出現大中風，其中更高達一半人會在7日內發生。

四字口訣判斷中風先兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾受訪指出，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。而小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

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責任編輯：羅嘉欣