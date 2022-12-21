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【暴動脫罪】涉屯門參與暴動男護士暴動罪脫　官指或是路過的途人

社會 11:31 2022/12/21

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涉屯門參與暴動男護士暴動罪脫，官指或是路過的途人。（資料圖片）

40歲男護士涉於2019年國慶日，於屯門鄉事會路一帶參與暴動，疑遭警員查問時稱到場是為了支援手足，早前在區域法院否認1項暴動罪，今（21日）被裁定罪脫。法官裁決時指，被告被截停的地方並非暴動或非法集結範圍，或有路人經過，被告可能是示威者，又或是無辜的途人。

被告梁健文（40歲，護士），被控1項暴動罪。控罪指，他於2019年10月1日，在屯門錦華花園錦薈坊外，連同其他人參與暴動。

法官裁決時指，被告爭議在被捕後作的招認，按拘捕警員的證供指，該警員指當時身穿防暴衣，加上情況並不合適，故未能拿出記事冊對被告作出警誡。

法官不認同拘捕警員未有向被告施行警誡的原因，認為警員可施行口頭警誡，未有警誡下作查問對被告不公，遂剔除被告被捕後作的招認。

法官又指，案中警長供稱由於英文水平不高，所以記事冊記錄的時序混亂，法官認為該警長可以用中文記錄，故其說法不可靠，被告未必站於涉案人群前排。

法官指，接納當時多人參與非法集結，但不肯定人群有否扔磚及汽油彈，故不肯定當時有否發生暴動。法官指，香港當時發生多宗暴力事件，傳媒亦作廣泛報道，被告不可能不知，加上案發時國慶日屬敏感日子，若被告未有打算參與示威，沒有必要以示威者打扮出現在示威地方。

法者續指，被告被截停的地方並非暴動或非法集結範圍，或有路人經過，被告可能是示威者，又或是無辜的途人，遂裁定被告暴動罪不成立。

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記者：梁錦麟

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