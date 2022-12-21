【STEM教育】學界方程式賽車成創意天堂  蝙蝠俠甲蟲車大戰Star-Law

智慧城市聯盟及STEM Plus今年舉辦第二屆「校際人工智能Edge級方程式賽車比賽2022」，學校著重技術訓練外，參賽學生腦洞大開，融入生活愛好、夢想，設計出與眾不同的車輛。

東華三院李潤田紀念中學派出今年派出四隊參賽，分別參加初級組及高級組，其中一隊車輛以蝙蝠俠為主題，學生親自設計蝙蝠俠衣服到現場參賽。至於仁濟醫院靚次伯紀念中學Star-Law隊伍總設計師文飛如同學期待將來能夠在Tesla實習，學習車輛設計及電池省電研究。

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「校際人工智能Edge級方程式賽車比賽2022」於12月16日至18日一連三日舉行，共有20多間學校參賽共60多隊參加，賽事分為細車初級組Jetbot及大車JetRacer兩組。智慧城市聯盟副會長馮卓能表示，今屆比賽難度較往年高，主辦單位提供4條軌道，學生到星期五才知道賽道，需要即時拍攝相片、收集數據、修訂程式，測試人工智能模型，「學生反應、能力好快」。今年刻意加入雙車比賽，即是參賽車輛需即時偵測另一架車輛位置，作出閃避動作。

比例的難度大增，學生挑戰更大，去年獲獎的仁濟醫院靚次伯紀念中學8強止步，Star-Law隊伍同學表示，即埸收集數據部分做得不足，「拍攝相片太少導致車輛判斷不到方向，接收不到指令」。

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不過，Star-Law設計套用星河等元素，配合LED藍燈外型吸睛。Star-Law設計師文飛如表示花了兩個月設計及製作車輛，加入3D打印、雷射等技術，當中最困難是噴漆部分，不同線條及圖案是設計重點，前後噴了四層。

東華三院李潤田紀念中學同學的創意無限，其中一隊以蝙蝠俠為主題，設計師蔡守峰表示:「兒時很喜歡蝙蝠俠，很開心隊友支持他的想法」，並且享受整個參賽過程，不但能夠融入愛好，更學習人與人溝通。

立法會議員葛珮帆讚嘆學生才華，將想法轉化實物，設計出獨一無二的車輛，「希望比賽能夠再大規模」，她表示疫情下仍有60多間學校參賽，足見學生熱愛程度，她期望政府能夠將人工智能編程加入必修課程，以縮窄數碼鴻溝。

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責任編輯︰王明芳

