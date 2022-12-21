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【消毒科技】科技品牌x酒店展抗病毒防塵蟎房　可重用銀織滅毒口罩殺滅99%新冠病毒

休閒消費 11:37 2022/12/21

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可持續科技時尚品牌INNOTIER，聯乘5星級酒店展示全球首間抗病毒防塵蟎房間。（圖片由品牌提供）

從 Staycation 熱潮到開關旅遊旺季，無論是何時何地，守護個人健康絕對是生活不可或缺的一環。殺菌滅毒的防疫科技變成疫後維持健康、保護自己的必需品。本地可持績科技品牌 INNOTIER，以殺滅99%新冠病毒「純銀織入物料線專利技術」可重用口罩聞名。今年聯乘朗廷酒店，展示全球首間抗病毒防塵蟎房間及推出全新寢具及睡衣系列，更推出全新抗病毒旅行包。

品牌表示以無縫設計可重用銀織滅毒口罩的本地科技品牌INNOTIER，其產品揉合美國太空總署(NASA) Ionic+™ 皇牌抗菌滅毒技術，即時抑制及殺滅 99% 可引致 COVID-19 的 SARS-CoV-2 99E 新型冠狀病毒，透過銀離子抑制細菌病毒增生。

配合品牌獨家銀線專利技術以純銀線織入布料，絲滑材質觸感舒適，測試二百次洗滌後殺菌滅毒功能仍然無減，更有效除臭防塵防蟎，從口罩、時裝到旅行用品和寢具系列都有推出不同產品。

（圖片由品牌提供）

今年首次聯乘朗廷酒店，展示全球首間抗病毒防塵蟎酒店房間，推出全新融入 INNOTIER 專利技術的寢具及睡衣系列。全新床品均用上以銀直接揉合到纖維或紗線中的銀線專利技術，配合印花圖案，更透過秒殺病毒及防塵蟎等消毒科技性能，提供讓人安心的睡眠時刻。

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品牌曾於朗廷酒店典雅英式廷廊舉辦科技時尚秀 INNOTIER Beyond Sustainable Fashion Show，率先展示 2023 春夏時尚新品。除了人氣 UVC 智能消毒衣帽間，全新INNOTIER 旅行產品系列亦初登場抗病毒旅行組合包。

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責任編緝：蕭雅文

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