【港區國安法】黎智英獲批英大狀來港抗辯　律政司上訴被拒須付訟費85.5萬

▲ 黎智英獲批英大狀來港抗辯，律政司上訴被拒須付訟費85.5萬。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪，黎早前申請英國御用大律師Tim Owen來港替其辯護獲批，律政司就決定向上訴庭提出上訴被駁回後，再向上訴庭申請上訴許可至終審法院均被拒，上訴庭今（21日）就訟費頒下書面判決，頒令律政司須支付共85.5萬元訟費。

黎智英（74歲）早前透過書面申請英國御用大律師Tim Owen來港，處理原定於12月1日開審之案件獲批。律政司向上訴庭提出上訴被拒後，再向上訴庭申請上訴許可至終院均被拒，兼須支付訟費。

上訴庭今就訟費評定頒下書面判詞，同意律政司一方指，於非特殊情況下黎毋須就兩次申請聘用4名大律師處理，故只就兩名大律師批出訟費，遂評定律政司分別於上訴庭兩次申請中須支51.17萬元及34.33萬元訟費，共涉85.5萬元。

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記者：林育慧