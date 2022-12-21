【星二代】龔慈恩幫手砌畢業作品　林愷鈴港大建築系畢業：讀到得番半條人命　

▲ 林愷鈴港大建築系畢業喇！

有「最美星二代」之稱的龔慈恩女兒林愷鈴(Ashley)，終於港大畢業，她中學就讀名校聖保羅男女中學，以IB 41分考入港大建築系，日前她在社交網上載畢業照，發文表示「讀到得番半條人命，我想這大概就是建築精神吧。」

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林愷鈴(Ashley)在社交平台貼上了媽媽與工人姐姐的合照，表示兩人都有幫手砌模型，大讚兩人手工都好唔錯，在大學的4年入面，她不時以「學海無涯，回頭是岸啊」來勉勵自己，但仍然讀到得番半條人命，可能就是因為半工讀有關，Ashley在讀期間接拍廣告及做模特兒，要兼顧學業非常忙碌！她都多謝同學及老師多謝你地包容我「半工讀」嘅 crazy schedule，更講到讀建築令她學到很多人生大道理，

不過建築的確教識咗我好多嘢，佢教識咗我點樣抓緊一個intention develop（意向發展）到極致，佢教識咗我點樣用一個critical lens（批判的鏡頭）留意身邊的一切，佢幫我develop（開發）咗一個有效嘅ideation process（構思過程），“Iteration, iteration, iteration!” 絕對唔單只係一個design嘅 mindset（心態），佢亦係日常生活中萬試萬靈解決問題嘅方法⋯⋯

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聖保羅男女中學人才輩出

Ashley的母校聖保羅男女中學是傳統名校，由聖公會於1915年創立，至今超過100年。是位於中西區的一間直資中學，學校面積約 6250平方米，屬於男女校。學校以基督教信仰及全人發展理念培育學生。聖保羅歷史悠久、學風嚴謹，辦學理念是秉承基督教「信望愛」的精神，培育學生成為未來的領導人才。教導學生追求卓越，建立崇高的品德及奉公忘私的精神；熱衷學習、終身不懈、並具備國際視野。

聖保羅男女中學以英文為主要的教學語言，並推動學生的「兩文三語」，中一至中三全面採用普通話教授中國語文。學校設有游泳池、體育館及演講廳之外，並設有學生宿舍，可提供約80個宿位。聖保羅男女中學開設DSE文憑試及IB國際文憑試雙軌課程，2022年誕下12名IB狀元，分別為5男7女，而DSE文憑試則有16名學生在四個或更多科目中達到5**。

聖保羅男女中學人才輩出，鬼才林敏驄、家姐林敏怡、著名作曲人雷頌德、富商李澤楷及李澤鉅等。

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責任編輯︰王明芳