【婆媳關係】徐菁遙訂總統套房賀奶奶80大壽　同住13年零衝突︰全世界最好的人

▲ 徐菁遙（Suki）豪訂總統套房Staycation慶祝奶奶80大壽，相當有心！

現年38歲的徐菁遙（前名徐淑敏、Suki）2009年與飲食商人黃浩婚後誕下三女，全心照顧家庭。湊3個小朋友絕不容易，Suki在過往的訪問中曾表揚同住的奶奶和姑奶好幫得手。Suki最近更豪訂君悅酒店的總統套房，以慶祝奶奶80大壽，相當有心！

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Suki在IG分享多張與奶奶到酒店Staycation的照片，可見她用氣球悉心布置房間，準備了兩個蛋糕及送贈多份名牌禮物，她發賀文寫道︰

奶奶八十大壽安康快樂，福如東海、壽比南山、笑口常開、天倫永享。#birthdaystaycation #happyfamily

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一家七口住4000呎豪宅

Suki婚後專心相夫教女，做個幸福少奶奶，也成功令黃浩收心養性。樣靚身材正的Suki不但是好老婆，更是絕世好新抱，Suki願意搬入與奶奶和姑奶同住，一家七口居於大埔比華利山4,000呎豪宅，全屋四層連天台。

▲ Suki感謝奶奶和姑奶幫手湊小朋友。（黃浩facebook圖片）

讚姑奶「教育擔當」幫手教女

她曾在有線OTT節目《講媽Beli Bala》中透露自己的婆媳關係，指婚後一直與奶奶和姑奶同住，現在姑奶已退休，可以多加幫忙教育小朋友，她大讚姑奶比自己有學識。「佢好錫我啲女，擔當咗教育嘅角色，佢讀書叻過我好多，我好放心交俾佢。」Suki又大讚與奶奶和姑奶相處融洽：

佢哋經驗一定豐富過我，我好願意佢哋教育我啲小朋友。（你哋冇衝突？）冇呀冇呀！

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Suki又曾接受媒體訪問讚揚奶奶與她的媽媽一樣，都是全世界最好的人，因奶奶通情達理，與她以禮相待，更像個大總管打理好家庭大小事務及一日三餐，令她和黃浩沒有後顧之憂。她還稱兩夫妻有爭執時，奶奶曾試過大哭調停，希望他們珍惜夫妻關係。她笑言，自己的婆媳關係好到有時媽媽都會呷醋。

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責任編輯︰王明芳