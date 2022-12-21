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【聖誕送暖】英國innocent推大愛小帽計劃 售出每支佳節特別版果汁捐2元

休閒消費 16:30 2022/12/21

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innocent果汁「大愛小帽」計劃終於來到香港！

源自英國的健康果汁品牌innocent，今個聖誕首度在香港展開「大愛小帽」計劃（Big Knit），以 100%水果提供原汁原味的鮮榨果汁果昔，為弱勢社群送上無窮暖意，溫暖今個聖誕！

innocent「大愛小帽」計劃自 2003 年推出，每年均會號召來自全歐洲的慷慨義工，為果汁編織七彩繽紛的小帽子。 在「大愛小帽」計劃期間，即2022 年 12 月 23 日 至 2023 年 1 月 31 日，凡於指定零售點購買 innocent果汁佳節特別版一支，計劃便會捐出港幣 2 元至樂餉社，盡一分力去解決社區剩食和飢餓問題，送上節日溫暖。

最新影片推介：

在享受鮮美果汁的同時，粉絲們亦可利用各種可愛的小帽子來裝飾聖誕，還實現了輕鬆行善。innocent果汁加上充滿愛意的小帽子即成為佳節特別版，每瓶所賣出的部分收益都會捐至慈善團體。計劃至今共已收集逾 900 萬頂小帽子，籌得超過 300 萬歐元（約超過 2,400 萬港元）作慈善用途。

 

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innocent果汁佳節特別版將在120個指定零售點有售，包括各大超級市場、全線Maison Kayser咖啡店、pandamart網購平台及Public餐廳。

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責任編緝：陳珈希

 

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