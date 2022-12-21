  • 19°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 13:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【令人心酸】8歲女兒離世數月　父母載屍體旅行：想再多陪伴她

健康 12:40 2022/12/21

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

8歲女兒離世數月，父母載屍體旅行：想再多陪伴她。

父母想多陪伴子女，要循正確途徑。美國一對夫婦因載著女兒屍體自駕遊被捕，原因竟聲稱是想「再多陪伴女兒」。警方調查發現二人對一項關鍵線索口徑不一，令事件增添疑點。

最新影片：

綜合外國媒體報道，涉案夫婦為來自華盛頓州斯波坎郡城市的一名28歲男子和其33歲妻子。他們在本月14日開車旅行期間，跨洲進入南達科他州米切爾市後，被當地警方逮捕，並在車上發現一具棺材，裡面正裝載著他們8歲女兒的屍體。警方表示，這起案件是因接到驗屍官通報而揭發，死者是33歲女涉案人的養女。

不清楚女兒死亡時間

審問期間，涉案夫婦宣稱，因當初未有帶女兒及時就醫，才導致她死亡；事後怕惹上麻煩，不知如何是好，於是也沒有報警、沒有將女兒遺體下葬，或尋求任何醫療協助、進行死亡通報等。至於為何載著女兒屍體旅行，他們給出原因「只是想再花更多時間陪她」。

但是，在警方問到女童死亡時間時，二人口徑不一。男子認為女兒是在萬聖節前死亡，而妻子則認為女兒是在9月10日左右離世，之間相差足有一個多月。警方基於該對夫婦完全不清楚女兒確切死亡的時間，令案件增添更多疑點，目前暫依「未通報兒童死亡」罪名將二人逮捕，並進一步調查案件。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【嬰兒黃疸】初生BB呈「香蕉黃」屙白屎　新手爸媽忽視延遲求醫揭患膽管閉塞
今日 11:14
【嬰兒黃疸】初生BB呈「香蕉黃」屙白屎　新手爸媽忽視延遲求醫揭患膽管閉塞
【新手爸媽】大學生情侶一年內結婚生女　年輕父母遭非議︰養得起BB？
17:32 2022/12/10
【新手爸媽】大學生情侶一年內結婚生女　年輕父母遭非議︰養得起BB？
【高齡爸媽】7旬夫婦賀女兒3歲生日掀熱議　網民憂女童快變孤兒兩老盼活到110歲
18:23 2022/10/30
【高齡爸媽】7旬夫婦賀女兒3歲生日掀熱議　網民憂女童快變孤兒兩老盼活到110歲

你可能感興趣

【嬰兒黃疸】初生BB呈「香蕉黃」屙白屎　新手爸媽忽視延遲求醫揭患膽管閉塞
今日 11:14
【嬰兒黃疸】初生BB呈「香蕉黃」屙白屎　新手爸媽忽視延遲求醫揭患膽管閉塞
【新手爸媽】大學生情侶一年內結婚生女　年輕父母遭非議︰養得起BB？
17:32 2022/12/10
【新手爸媽】大學生情侶一年內結婚生女　年輕父母遭非議︰養得起BB？
【高齡爸媽】7旬夫婦賀女兒3歲生日掀熱議　網民憂女童快變孤兒兩老盼活到110歲
18:23 2022/10/30
【高齡爸媽】7旬夫婦賀女兒3歲生日掀熱議　網民憂女童快變孤兒兩老盼活到110歲
網絡熱話 罪案 家庭教育 爸媽心聲 兒童健康 健康問題 美國

最高瀏覽

【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
17:06 2022/12/20
【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事　自揭一個原因放棄美國市場
10:34 2022/12/20
【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事　自揭一個原因放棄美國市場
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
18:01 2022/12/18
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行