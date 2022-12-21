【令人心酸】8歲女兒離世數月　父母載屍體旅行：想再多陪伴她

▲ 8歲女兒離世數月，父母載屍體旅行：想再多陪伴她。

父母想多陪伴子女，要循正確途徑。美國一對夫婦因載著女兒屍體自駕遊被捕，原因竟聲稱是想「再多陪伴女兒」。警方調查發現二人對一項關鍵線索口徑不一，令事件增添疑點。

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綜合外國媒體報道，涉案夫婦為來自華盛頓州斯波坎郡城市的一名28歲男子和其33歲妻子。他們在本月14日開車旅行期間，跨洲進入南達科他州米切爾市後，被當地警方逮捕，並在車上發現一具棺材，裡面正裝載著他們8歲女兒的屍體。警方表示，這起案件是因接到驗屍官通報而揭發，死者是33歲女涉案人的養女。

不清楚女兒死亡時間

審問期間，涉案夫婦宣稱，因當初未有帶女兒及時就醫，才導致她死亡；事後怕惹上麻煩，不知如何是好，於是也沒有報警、沒有將女兒遺體下葬，或尋求任何醫療協助、進行死亡通報等。至於為何載著女兒屍體旅行，他們給出原因「只是想再花更多時間陪她」。

但是，在警方問到女童死亡時間時，二人口徑不一。男子認為女兒是在萬聖節前死亡，而妻子則認為女兒是在9月10日左右離世，之間相差足有一個多月。警方基於該對夫婦完全不清楚女兒確切死亡的時間，令案件增添更多疑點，目前暫依「未通報兒童死亡」罪名將二人逮捕，並進一步調查案件。

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責任編輯：羅嘉欣