【法證先鋒V】「雙人瞓棺材」丁子朗坦言好驚　黃庭鋒因陳嘉慧用錯力整傷腰

▲ 《法證先鋒V》

TVB劇《法證先鋒V》踏入結局篇，劇情講因過份追求正義走上歪路的熱血社工雁菊（陳嘉慧飾）及法醫天才傅劍成（丁子朗飾），原來背後還有同黨—法證部的梁志新（黃庭鋒飾）。

昨晚（12月20日）劇情講述井Sir（袁偉豪飾）等鎖定雁菊有嫌疑後，經Taya（蔡思貝飾）協助下得到對方血液樣本，並由志新運回法證化驗，豈料原來是余Sir（黃宗澤飾）設局試探志新是否「幫兇」。

之後，被拘捕的志新在警署接受盤問時，憶起與雁菊及劍成的友誼，青梅竹馬的三人長大後更曾立志一起「對付衰人」......

年青鐵三角獲封「地獄判官」

庭鋒、Erica及丁丁這個年青版鐵三角組合，雖然因正義殺人於理不合，但由於本性善良，贏得不少網民同情，大嘆三人浪費「顏值」之餘，並封三人做「地獄判官」。

昨晚庭鋒與Bosco的正面交鋒，對正義各有見解的二人分別以激動及冷靜語氣「對質」，甚有戲味，獲網民大讚是昨晚一大亮點。庭鋒亦坦言該場戲過足戲癮：「通常你識穿一個人會好激動，但Bosco就揀咗用冷靜嘅手法去表達。」

庭鋒續指拍攝處男劇《守護神之保險調查》亦曾跟Bosco合作，並指對方十分照顧後輩：「嗰時我要拍動作，但因為冇經驗，我冇戴護墊，Bosco見到就即刻叫助手攞啲護墊畀我戴，仲話：『唔戴自己蝕底咋』。」

閉氣瞓棺材防郁動

至於丁丁則一再強調很喜歡劍成這個角色，並謂對他來說是很大挑戰：「因為個角色比較沉鬱同冷靜，好多感情都要靠眼神湧現出嚟。」

談到前晚一集「雙人瞓棺材」戲在網絡引起迴響，丁丁透露拍攝時既辛苦又恐怖：「本身我有啲驚，加上有人瞓喺我上面，除咗要承受一定重量，因為我哋瞓嘅係環保棺材，所以要好小心唔好整爛，同埋要閉氣，否則會好容易畀人覺得你郁。」

「日文人」特別投緣

有份拍攝該場口的庭鋒，笑指拍攝期間因Erica用力不當令他傷了腰：「我同陳嘉慧負責搬棺材，可能佢唔識用力啦，啲力食晒喺我度，加上我又拎得個位唔夠啱，條腰咁就傷咗。我有即刻睇物理治療，好彩冇乜嘢。」

庭鋒又指私下與Erica相當投緣，皆因二人都是「日文人」：「我哋成日話要合作開channel講日本文化同埋嘢食。」

至於Erica的演出亦相當搶焦，除要挑戰醉酒戲、虛弱戲及洋蔥式真情剖白戲外，最近兩集更幾近素顏上陣，相當專業；而網民對於她的演技及顏值亦是讚口不絕：「無論外表/演技已完全到位」，更有網民搞笑指：「咁可愛嘅女仔點會殺人。」

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