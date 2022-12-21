【戒煙教育】飲食集團推動無煙工作間　力勸員工戒煙重拾健康

「該經理還未出現，已經先聞到他的煙味，整套西裝都是煙味，影響客人的觀感。」叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍憶述多年前勸員工戒煙的事情。黃傑龍留意到餐飲業從業員的吸煙人士較其他行業為多，他的父親也曾是其中一份子，最後因為老闆的一個動作才下定決心戒煙。及後，黃父創立飲食業團，再由黃傑龍接手，公司亦都實行無煙工作環境，為員工打造健康工作空間。

黃傑龍分享父親戒煙的原因：「當時父親進入會議室，坐在身旁的老闆突然用手撥空氣中的二手煙。當下，父親意識到原來衣物上的煙味是十分影響他人，所以決心戒煙。」黃傑龍患有鼻敏感，特別抗拒煙味，記得當時香港還未實施法定禁煙區時，餐廳內有人吸煙都會令他感到痛苦，並且不會再光顧。

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香港在1999年進行第一階段法定禁煙區至食肆，規定提供超過200個座位的食肆，必須劃出最少三分之一的面積為禁煙區。「當時我大學畢業，還未加入飲食業，但這個措施對非煙民來說已經是較好的選擇。雖然坐在禁煙區不時聞到煙味，但好過沒有禁煙區。」

2007年，黃傑龍正式投身餐飲業，政府於同年正式推行第二階段法，並擴大至所有食肆室內地方、室內工作間及多個公眾場所均訂為法定禁煙區。

黃傑龍見證兩個禁煙的重要時刻，父親當時已經成功戒煙，旗下餐廳亦歡迎新規定。「當時不少行家表示擔心，亦有不同聲音出現，他們擔心生意會否有影響，特別酒吧、中菜餐廳等。不過吸煙始於對健康不好，而且影響餐廳觀感，對業界有不良影響，所以很快便適應這個更好的轉變。」

「雖然沒有正式統計數字，但我感覺餐飲業員工吸煙人數較其他行業高。」黃傑龍留意不少員工是煙民，包括管理層以至基層員工，他們可能基於朋輩及壓力影響導致吸煙。吸煙是嚴重影響健康，我會積極勸戒他們戒煙，而公司也是嚴禁吸煙。黃傑龍分享曾有位中餐經理，一出現在附近，已經聞到他的煙味：「我決定建議他戒禁煙。」

黃傑龍表示，作為僱主希望員工身體健康，推動無煙工作環境，鼓勵員工戒煙。戒煙後48小時便有即時好處，因為尼古丁消除後，味覺和嗅覺開始改善，變得敏銳。他認為經過長年累月的公眾教育工作，市民對吸煙的想法已改變，現時社會都有共識吸煙是危害健康。

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責任編輯︰王明芳