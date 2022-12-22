【校長專欄】從世界盃學會追求夢想 愛官校長：明白堅韌和堅持的重要性

2022年世界盃在阿根廷奪冠，球王美斯高舉大力神盃後宣告圓滿結束。今屆不乏精彩賽事，包括非洲勁旅摩洛哥奇蹟晉級，在分組賽表現異常優異的日本和沙特令人刮目相看，克羅地亞再次闖入四強更是熱血最強。同學們除了欣賞到精彩的球賽外，更能從球員的種種表現領悟到人生道理。

摩迪教我們明白要相信自己

克羅地亞是一個人口不足400萬的小國卻能力壓巴西這類足球大國，球隊的靈魂人物摩迪居功至偉，他以30多歲高齡，用無盡體力跟拚勁，帶領球隊在上屆世界盃闖入決賽，到今屆世界盃再打入四強，成就非凡，年齡對他來說只是數字而已。

他曾表示：「所有往事令我為夢想奮鬥。成功的唯一方法，就是即使有人說你不行，你仍不斷相信自己。所以我不會放棄，任何質疑都成為動力，我要證明他們是錯的。這樣你就能做一個為自己而戰的鬥士。」他的謙遜、實而不華，堅韌無比的內心與鬥志，更讓他成為皇家馬德里的必然正選。

最新影片推介：

考試成績只是成長的一部份，如果某科成績不理想並不代表同學甚麼都不行，樂於助人、熱心服務、體藝天份、科創點子都是自己的「亮點」和「強項」，要相信自己，勇於嘗試，總會找到一條屬於自己的光明大路。

馬天尼斯讓我們學會堅韌

美斯能夠圓夢贏得世界盃，門將馬天尼斯功勞甚大，他在尾段左飛右撲，更於互射12碼撲出高文射門，領軍擊敗法國封王。原來他出身卑寒，曾見過爸爸因為沒錢付帳單在半夜偷偷哭泣，於是他鼓起勇氣，離開家人，隻身遠赴英國在阿仙奴堅持了10年。雖然苦等無果，但他仍勤於操練，疫情下比以前更加努力訓練。

2020年6月，阿仙奴在英超面對白禮頓，正選門將受傷，他便獲得表現的機會，其後憑穩定的表現改投阿士東維拉擔正，更入選了阿根廷國家隊。奪冠後，他向記者說：「對於許多正在苦苦掙扎、不獲選用的年輕門將而言，我的故事大概很不錯」。

當同學們找到自己的理想，要持續努力學習，十年磨一劍，就算在比賽中、在活動中未能取得佳績，也可於下一次繼續努力，不要放過任何能突破自己的機會，奮力作賽，自己的才能一定有機會被賞識。

美斯教我們相信堅持

8年前，27歲的美斯光芒四射，然而在世界盃卻不大如意，在2014年功虧一簣，在2018年又出局。然而，他從不放棄，堅持了5屆共16年，每一次跌倒後，退役完，又再復出，堅持為國效力。他認識自己如何在個人能力慢慢退化時，找到在隊中適當的角色，不再單打獨鬥，與一班後起之秀一起發光發亮，又以自己的經驗以老帶新，把壓力歸於自己，把功勞歸於隊友。

年邁如35歲的美斯沒有因為法國扳平後意志消沉，還咬緊牙關射入第三球，再於互射十二碼勇於擔當第一射，以身先士卒的榜樣激勵隊友。

同學們的夢想往往看似不切實際，比賽的冠軍永遠只得一個，世事豈能盡如人意，當我們遇到困難時，為保護自己總是下意識想放棄。球王美斯以自身的努力，堅持信念，對抗逆境，用行動教導我們至少要去嘗試，不要輕言放棄。那怕前面是一次又一次的試煉，美斯做得到，同學們也應相信自己做得到。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T