  • 19°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 12:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊走私】海關偵破2宗共涉2億元走私案拘5男　檢貴價食材及瀕危乾海馬等

社會 12:29 2022/12/21

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

海關偵破2宗共涉2億元走私案拘5男，檢貴價食材及瀕危乾海馬等。（曾秋文攝）

香港海關展開代號「護航者」的反走私行動，打擊利用遠洋貨船走私活動，並偵破兩宗案件，緝獲大批走私物品，包括貴價食材、餐酒、電子產品和受管制瀕危物種，估計市值約2億元並拘捕5名男子。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜今日（21日）表示，本月11日海關搜查一艘準備前往上海的目標遠洋船，船上載有逾2,400個貨櫃，人員發現船上4個報稱載有塑膠粒的貨櫃，經打開檢查後發現櫃內後用一塊膠布遮擋，內藏大批走私貨物，包括乾海味、紅酒、電子產品以及醫治中風的藥物，總值約1.05億元。海關跟進調查後拘捕2名男子，分別是付貨公司的董事和安排貨物出口的負責人。

    點擊圖片放大
    +2

海關在翌日（12日）亦對另一艘同船公司的遠洋船進行搜查，其中有一批貨物報稱是衣服和家庭用品，準備運往內地義烏，引起海關人員懷疑。在搜查其中一個貨櫃後，發現有一批海味、電子產品、清酒、瀕危物種乾海馬、逾7萬張黑膠唱片，約值2,200萬元。其後再搜查另外4個貨櫃，搜出手提電腦、化妝品和電子產品，約值7,300萬元。海關拘捕4名男子，其中1人是第一宗案件的被捕人士。

海關相信，由於臨近農曆新年，內地對海味及其他走私物品有大量需求，遂引起不法集團的走私活動，又估計今次貨品若成功走私至內地，可逃避1.3億元稅款。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【12港人案】涉妨礙司法公正被判囚　20歲技術員准保釋候上訴
今日 11:02
【12港人案】涉妨礙司法公正被判囚　20歲技術員准保釋候上訴
【警長判刑】涉追可疑車輛撞傷女途人　警長不小心駕駛判120小時服務令
今日 11:04
【警長判刑】涉追可疑車輛撞傷女途人　警長不小心駕駛判120小時服務令
【協助潛逃】涉助刺警男友潛逃妨礙司法公正罪　26歲女見習工程師判囚1年
今日 11:23
【協助潛逃】涉助刺警男友潛逃妨礙司法公正罪　26歲女見習工程師判囚1年
【暴動脫罪】涉屯門參與暴動男護士暴動罪脫　官指或是路過的途人
今日 11:31
【暴動脫罪】涉屯門參與暴動男護士暴動罪脫　官指或是路過的途人
【港區國安法】黎智英獲批英大狀來港抗辯　律政司上訴被拒須付訟費85.5萬
今日 11:52
【港區國安法】黎智英獲批英大狀來港抗辯　律政司上訴被拒須付訟費85.5萬

你可能感興趣

【12港人案】涉妨礙司法公正被判囚　20歲技術員准保釋候上訴
今日 11:02
【12港人案】涉妨礙司法公正被判囚　20歲技術員准保釋候上訴
【警長判刑】涉追可疑車輛撞傷女途人　警長不小心駕駛判120小時服務令
今日 11:04
【警長判刑】涉追可疑車輛撞傷女途人　警長不小心駕駛判120小時服務令
【協助潛逃】涉助刺警男友潛逃妨礙司法公正罪　26歲女見習工程師判囚1年
今日 11:23
【協助潛逃】涉助刺警男友潛逃妨礙司法公正罪　26歲女見習工程師判囚1年
罪案 海味 走私 海關 香港 上海 農曆新年

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
17:06 2022/12/20
【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事　自揭一個原因放棄美國市場
10:34 2022/12/20
【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事　自揭一個原因放棄美國市場
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行
18:01 2022/12/18
【靚媽出埠】網紅從不避孕懷第7胎　陀住B照攜6個子女齊去旅行