【打擊走私】海關偵破2宗共涉2億元走私案拘5男　檢貴價食材及瀕危乾海馬等

▲ 海關偵破2宗共涉2億元走私案拘5男，檢貴價食材及瀕危乾海馬等。（曾秋文攝）

香港海關展開代號「護航者」的反走私行動，打擊利用遠洋貨船走私活動，並偵破兩宗案件，緝獲大批走私物品，包括貴價食材、餐酒、電子產品和受管制瀕危物種，估計市值約2億元並拘捕5名男子。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜今日（21日）表示，本月11日海關搜查一艘準備前往上海的目標遠洋船，船上載有逾2,400個貨櫃，人員發現船上4個報稱載有塑膠粒的貨櫃，經打開檢查後發現櫃內後用一塊膠布遮擋，內藏大批走私貨物，包括乾海味、紅酒、電子產品以及醫治中風的藥物，總值約1.05億元。海關跟進調查後拘捕2名男子，分別是付貨公司的董事和安排貨物出口的負責人。

▼ 點擊圖片放大 +2

海關在翌日（12日）亦對另一艘同船公司的遠洋船進行搜查，其中有一批貨物報稱是衣服和家庭用品，準備運往內地義烏，引起海關人員懷疑。在搜查其中一個貨櫃後，發現有一批海味、電子產品、清酒、瀕危物種乾海馬、逾7萬張黑膠唱片，約值2,200萬元。其後再搜查另外4個貨櫃，搜出手提電腦、化妝品和電子產品，約值7,300萬元。海關拘捕4名男子，其中1人是第一宗案件的被捕人士。

海關相信，由於臨近農曆新年，內地對海味及其他走私物品有大量需求，遂引起不法集團的走私活動，又估計今次貨品若成功走私至內地，可逃避1.3億元稅款。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文