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【不老女神】盛裝出席生日會驚艷全場　48歲張玉珊零歲月痕跡

保健美顏 15:27 2022/12/21

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年屆48歲的張玉珊（Shirley）雖然早已棄演從商多年，儘管闊別大銀幕多時，但不少娛圈中人仍然與她相當熟絡，日前好友呂良偉與太太楊小娟、甄子丹與太太汪詩詩、周勵淇（Niki）更專程出席其生日派對為壽星女慶生。肌膚白皙的Shirley當日以黑色Tube Top配熒光黃色半身裙打扮出場，再配上寶石鑽石頸鍊，尤其美艷動人，其水潤的臉上更完全沒有一點兒歲月痕跡，難以想她已是近半百之人。

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呂良偉太太早前於小紅書上載當日慶生照片，並留言：「花朝月夕，如詩如畫。祝親愛的Shirley Happy birthday、溫馨、幸福！」。有關照片曝光後，不少網民均大讚Shirley保養得宜，更是猶勝初出道時一臉青澀的模樣，大讚她「完全不老的」、「張玉珊還是那麼美」及「張玉珊狀態真好」等等。

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事實上，天生麗質的張玉珊於15歲時便被星探發掘，18歲便正式入行做歌手及拍劇，25歲時又放棄演藝事業，選擇從商，發展減展減肥事業，成立修身堂。2003年她更成功將公司上市，當年只有28歲的佢，曾經是香港最年輕的上市公司CEO。自2016年辭任行政總裁後，她現時專注於慈善，有報導便指她身家超過3億港幣，完全不愁生活。至於感情方面，張玉珊與向華勝於2006年分手後，至今感情未有著落仍單身。

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責任編輯：羅嘉欣

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