【僱主辛酸】港媽大呻外傭坐爆廁所板　掀僱主共鳴齊分享「破壞王傑作」

▲ 港媽大呻外傭坐爆廁所板，幸好姐姐沒有受傷。

有港媽在網上分享聘請多年的外傭姐姐化身「破壞王」，家中用了僅一年的廁所板爆裂，疑似是被坐爆或踩爆，僱主大感無奈，慶幸最緊要是人沒事。有關帖文掀起一眾僱主的共鳴，齊齊大呻工人姐姐是「電器殺手」，家中的風扇、風筒、焗爐、PS5等都無一幸免。

外傭整爛廁所板

該名港媽日前在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，她慨嘆外傭久不久就發生「新奇刺激事」，她現時跟姐姐處理續約事宜，已是第四張合約，依一般合約2年為期，即該港媽已聘用該姐姐約6年，雖然兒子已長大不用花很多時間照顧，但會繼續聘用姐姐，大家一直和平相處。港媽強調是次帖文不是投訴，只是呻一下廁所板被整爛，

知佢唔係專登，但耐唔耐都整啲新奇又刺激我歎下……究竟點先可以坐爆？5呎140磅，中等略胖又唔算太重……

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港媽指家中新裝修剛住了一年，而圖片所見的座廁新淨，廁所板破裂出現個三角型的洞口，整片三角型甩出來。事發當天是星期天，姐姐例假照理不是因清潔而弄壞廁所板，當時她睡醒入洗手間，未有聽到聲音或巨響，一出來就說整爛了廁所冚蓋。僱主感驚奇，笑言︰

真係超乎我哋想像……從來未見過廁所板蓋如此爆裂，所以上嚟請教下。

不要求賠錢 最重要人無事

港媽沒有責怪姐姐，體諒姐姐離鄉別井來打工，只是不理解她如何整爛廁所蓋，而姐姐有主動提及賠償，不過港媽相信是無心之失，亦不想她賠錢不開心，只希望她以後小心些，最重要人無事。港媽亦想不到帖文引起熱議，

一個post，帶出好多僱主嘅辛酸。冇受傷就好啦！見姐姐就冇乜嘢一切如常，我琴晚再問佢話真的冇整傷。

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座地風扇中間斷開

有關帖文掀起一眾僱主共鳴，有人分享外傭亦曾弄爛廁所板，情況更慘烈，僱主笑言「我嗰個功力仲深厚」。另外風扇、風筒、焗爐、PS5等都無一幸免，「我老公部PS5都俾姐姐整壞咗，Sony話底板濕咗」、「我之前請幾個工人一定要隊爛天花板嘅燈，半年一定整爛一個燙斗，一年內一定整爛一部吸塵機」、「我同事話佢工人成個焗爐仔攞去洗手盆水洗」。

此外，有網民分享圖片，展示了「破壞王傑作」，令人啼笑皆非，驚嘆工人姐姐的破壞力。當中有座地風扇中間斷開了，僱主指外傭更用大量萬能膠痴返，連升降都調較不到，而令人無奈是神不知鬼不覺，直至送走她才發現，「真係冇仇報」。另一位僱主分享外傭將Dyson吸塵機弄壞，大呻「吸塵機條管都可以一開為二，有乜嘢做唔到呀？」

僱主應定期檢查電器

根據勞工處資料，若傭工犯錯或疏忽而引致僱主的物品或財物受到損壞或遺失，僱主可按值扣除工資作賠償，每次以$300為限，而扣除的工資總額不得超過傭工的四分之一工資。此外，據勞工處《聘用外籍家庭傭工手冊》，有關使用電器方面，提及外傭在處理日常工作可能會經常使用電器，如電器設備損壞或不小心使用，或會引起意外。僱主應定期檢查電器是否運作良好、電線是否損壞等，並更換可能會漏電的電器。

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責任編輯︰王明芳