【移英藝人】與黃偉文英國聚首　李蕙敏童年孤苦遇英藉丈夫走出陰霾

當年憑著《你沒有好結果》和《活得比你好》等名曲而爆紅的歌手李蕙敏,於2013年跟英藉商人Serge Micallef結婚,近年李蕙敏隨丈夫和養子於英國定居。

已移英的黃偉文昨日於社交平台分享跟李蕙敏相聚的照片,雖然已經年過半百,Amanda保養得不錯,過著少奶奶生活的她更一身貴氣,戴著勞力士名錶。

【移英生活】林子博一家搬獨立屋讚超值 見證17歲女學校表演感慨︰英國生活唔易

李蕙敏有「特別任務」

黃偉文貼出跟李蕙敏於英倫街頭的照片,原來二人相約聚舊,當中Wyman寫道:

2013年佢喺倫敦結婚,我負責 walk her down the aisle 。

2022年,佢仔都有埋,從媽咪身份放假一天( 係,只得一天,老豆老母唔易做 ),得一晚喺倫敦,唔係話唔見吓飲返杯話。