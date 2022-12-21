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【移英藝人】與黃偉文英國聚首　李蕙敏童年孤苦遇英藉丈夫走出陰霾

娛樂 13:08 2022/12/21

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李蕙敏跟黃偉文於英倫相聚。

當年憑著《你沒有好結果》和《活得比你好》等名曲而爆紅的歌手李蕙敏，於2013年跟英藉商人Serge Micallef結婚，近年李蕙敏隨丈夫和養子於英國定居。

已移英的黃偉文昨日於社交平台分享跟李蕙敏相聚的照片，雖然已經年過半百，Amanda保養得不錯，過著少奶奶生活的她更一身貴氣，戴著勞力士名錶。

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李蕙敏有「特別任務」

黃偉文貼出跟李蕙敏於英倫街頭的照片，原來二人相約聚舊，當中Wyman寫道：

2013年佢喺倫敦結婚，我負責 walk her down the aisle 。
2022年，佢仔都有埋，從媽咪身份放假一天（ 係，只得一天，老豆老母唔易做 ），得一晚喺倫敦，唔係話唔見吓飲返杯話。

從另一段片所見，原來李蕙敏有「特別任務」，她拿來當年二人有份聲演的廣播劇《戀愛1/2》紀念品LD找Wyman簽名，李蕙敏稱此張LD為粉絲珍藏的，對方以廿年時間收集四位主角的簽名，當中還有彭鈴、郭富城和李蕙敏。

1995年出道。

合作無數金曲

Wyman跟李蕙敏這個帖文勾起不少網民回憶，當中網民留言：「超級鍾意這對好朋友，N 年前聽電台已經覺得他們的友誼會很長久」、「戀愛1/2阿Sam & 洛霞」、「油尖旺金毛玲」、「提到戀愛1/2，讀書時代的回憶，就如潮水般湧來，」、「青春回憶，如果有埋孔尚雪仲完美 」和「初中的時候已經十分喜歡佢啲歌， 活得比你好、橫濱別戀、你沒有好結果etc... 個時真係行到邊都聽到... 熟到一聽music intro 已經知咩歌」

最新影片：丁子朗專訪

成凍齡美魔女

現已年52歲的李蕙敏外貌和身型也保養得不錯，原來她沒有刻意去凍齡。

她曾於IG上載淡妝相，當中留言：「1年做1次facial#唔搽粉亦唔使美圖🤣」，網民笑言她「吃了防腐劑」。

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憑《你沒有好結果》爆紅

李蕙敏於80年代尾與區海倫以組合ECHO出道，於1995年憑藉與黃偉文合作的《你沒有好結果》爆紅，成為一線女歌手，而Amanda不少大熱歌曲也是出自黃偉文手筆，90年代Amanda跟王菲、彭羚和鄭秀文形成全新的「四后爭霸」的局面。

可惜好景不常，Amanda於1997年發現聲帶生繭，開刀後未有改善，病情一直反反覆覆，更曾因聲帶爆血管被醫生勸告休息3個月，自此Amanda「靚聲」不再，影響其歌星路發展，於2012年黃偉文個人作品展《Concert YY》演唱時再現聲沙。

2013年跟英藉老公結婚。

身世坎坷可憐

另外，Amanda身世坎坷，她本身為一名孤兒，21歲時父親才告之她是收養，而養母待她很差，動不動就罵她，故其童年過得很痛苦。

早年養父因患癌離世，養母亦患上腦退化，Amanda除金錢上資助，更回家照顧養母，Amanda曾對媒體說：「我知佢唔係唔疼我，只是慣用打罵方式表達，令到人難堪。」

2013年，Amanda跟英藉富商Serge Micallef結婚，成長於破碎家庭的Amanda，婚後渴望生孩子，可惜人工受孕不成功，老公不但沒有責怪，更跟她一起領養孤兒，助她圓當媽夢。

養子Michael。

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Amanda曾經許下不會嫁俾老外的承諾，她以匪夷所思形容自己改變，她說：「要接受大家的不同，沒有人是完美，視乎是否配合．」

她回憶當時仍未結婚，某年聖誕節隨Serge Micallef返英國老家，由於年幼時渴望聖誕節可以有一隻襪收禮物，平安夜當晚男方家裡佈置充滿氣氛，聖誕樹上面掛了幾隻襪，其中一隻寫了其名，令她當場當場喊了出來。

同時Amanda說4歲養子Michael是其粉絲，更為愛兒錄了一首新歌。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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