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【香港小姐】楊思琦以新冠肺炎開玩笑　港姐冠軍拍片捱轟被指腦殘

娛樂 16:46 2022/12/21

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熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

前港姐冠軍楊思琦以新冠肺炎作拍片題材被網民狠批。

2001年港姐冠軍楊思琦近年北上發展，不時更新社交平台，與網民互動交流以提升人氣。

最近內地疫情嚴重，楊思琦以新冠肺炎作題材拍片，跟大家開個玩笑卻惹起民憤被網民批評。

【明星減肥】43歲楊思琦穿校服零違和　兩孩之母靠5招秘訣輕鬆逆齡

最新影片：丁子朗專訪

2001年港姐冠軍楊思琦近年北上發展，不時更新社交平台，與網民互動交流以提升人氣。

最近內地疫情嚴重，楊思琦以新冠肺炎作題材拍片，跟大家開個玩笑卻惹起民憤被網民批評。

【單親媽媽】楊思琦廣州拍抖音表情超浮誇　被指責疫情嚴重無戴口罩

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以新冠肺炎作題材

新冠肺炎疫情於內地大爆發，內地網民不時於網上分享患病經歷，並會以羊的圖案代表陽性。

楊思琦於小紅書分享一段最新影片，她以新冠肺炎及羊作題材拍片，跟大家開玩笑。

她以內地流行的卡通片《喜羊羊與灰太狼》的角色大玩食字，她分別將「喜羊羊」、「懶洋洋」、「美羊羊」、「暖洋洋」、「沸羊羊」等形容為無症感染、渾身酸痛、一直不陽、高燒不退、持續低燒等。

網民狠批

結果，不少網民批評楊思琦：「公眾人物就不應該以此開玩笑。」、「一點都不好笑。」、「以為這樣粉絲能多一點嗎？」、「胡鬧！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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