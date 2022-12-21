【香港小姐】楊思琦以新冠肺炎開玩笑 港姐冠軍拍片捱轟被指腦殘
娛樂 16:46 2022/12/21
2001年港姐冠軍楊思琦近年北上發展，不時更新社交平台，與網民互動交流以提升人氣。
最近內地疫情嚴重，楊思琦以新冠肺炎作題材拍片，跟大家開個玩笑卻惹起民憤被網民批評。
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2001年港姐冠軍楊思琦近年北上發展，不時更新社交平台，與網民互動交流以提升人氣。
最近內地疫情嚴重，楊思琦以新冠肺炎作題材拍片，跟大家開個玩笑卻惹起民憤被網民批評。
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以新冠肺炎作題材
新冠肺炎疫情於內地大爆發，內地網民不時於網上分享患病經歷，並會以羊的圖案代表陽性。
楊思琦於小紅書分享一段最新影片，她以新冠肺炎及羊作題材拍片，跟大家開玩笑。
她以內地流行的卡通片《喜羊羊與灰太狼》的角色大玩食字，她分別將「喜羊羊」、「懶洋洋」、「美羊羊」、「暖洋洋」、「沸羊羊」等形容為無症感染、渾身酸痛、一直不陽、高燒不退、持續低燒等。
網民狠批
結果，不少網民批評楊思琦：「公眾人物就不應該以此開玩笑。」、「一點都不好笑。」、「以為這樣粉絲能多一點嗎？」、「胡鬧！」
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撰文 : TOPick柴犬出動