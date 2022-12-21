【澳洲旅遊】西澳羅特尼斯島尋微笑袋鼠　遊船河即捕即食巨形龍蝦【內附連結】

▲ 這次西澳半天海鮮遊艇之旅，遊船河的重點在於美食，船上有廚師即席烹調，每位客人可享用3道小吃、兩道前菜、主菜及甜品，全都是西澳最盛產的海鮮。

教主盧瀚霆Anson Lo早前扮短尾矮袋鼠（Quokka）自拍，令這隻全球最快樂的動物再次爆紅！短尾矮袋鼠主要棲息於西澳州的羅特尼斯島（Rottnest Island），今次親身飛到當地，一睹這萌爆小動物，還出海吃了一頓海鮮大餐，豪華小島遊實在滿足。

呆萌又面露可愛笑容的短尾矮袋鼠，又被稱為微笑袋鼠，羅特尼斯島的名字也是源自牠們：當年荷蘭人將此海島命名為Rotte nest，意思就是「老鼠巢穴」。現時島上有過萬隻野生短尾矮袋鼠，但分布只限西澳，因此也被列入易危物種。

珀斯人氣觀光島

羅特尼斯島距離珀斯約19公里，前往可從珀斯或費裡曼圖（Fremantle）乘坐渡輪，我們今次更選擇以最快的空路登島，乘坐小型飛機包機，機程只需12分鐘即達，更可在高空鳥瞰全島景致。這個面積只有19平方公里的小島，但卻有63個沙灘、20多個海灣，說是天堂也不誇張。

全島屬於A級保護區，沒有交通工具，私家車輛只是有限度行駛，因此遊人多會踏單車前往各景點及沙灘，可以在島上租借普通單車或電動單車，並一定要佩戴頭盔。除少量私人酒店及機構外，島上各種活動都是統一由旅遊局營運，可在碼頭旁邊的旅客中心詢問及預約。

▲ 短尾矮袋鼠動作不算快，因此要拍出企定定的望鏡相片也不困難。（張頌婷攝）

探訪短尾矮袋鼠

登上羅特尼斯島的正經事絕對是尋找短尾矮袋鼠，牠們布滿全島，幾乎「梗有一隻在左近」。牠們屬於夜行動物，日間通常會躲在一角睡覺，端正地坐着的睡姿兼夾着尾巴，相當可愛。切記不要騷擾牠們睡眠，島上有嚴格的規定，不能觸摸及主動餵食，否則會被罰款150澳元。

到了下午，短尾矮袋鼠就會老是常出現，出沒地不限於大自然，在市內大街、草地、餐廳都有牠的蹤影。重點在與牠們來個可愛合照，雷神基斯·咸士禾夫（Chris Hemsworth）也曾拍到一張完美自拍，記者親身實試，發現現實並不容易！

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高難度瞓身自拍

雖說短尾矮袋鼠容易「野生捕獲」，而且毫不怕人，但牠們體積細小，只有40至50厘米高，因此真的要瞓身、倒轉電話才能拍得到。另外牠們已習慣人類，不過始終不太喜歡拍照，經常見人一舉機就迅速逃離拍攝現場，未成功打卡前會有一堆失敗的NG相片，讓人哭笑不得！

經過在島上兩日一夜的經驗，牠們很愛吃，可以把握牠們進食時機在身旁偷拍，而且細隻的袋鼠BB動作較緩慢，也容易影到靚相。另外由於遍地「黃金」，趴下時要小心，穿着深色及自然色系，也不易嚇走牠們。緊記不要當成寵物般撫摸及騷擾，動物與人類也可和平共存。

▲ 方健儀更為我們爭光，一次捕捉了5、6隻龍蝦，更有兩隻超重磅巨型龍蝦，引來全船歡呼！（張頌婷攝）

坐遊艇大吃海鮮餐

羅特尼斯島可以游泳、浮潛、滑浪、行山、玩Segway，甚至高空跳傘，只留一天並不足夠。四面環海的小島，海水蔚藍得如經電腦調色般鮮艷，還有無污染下的超高清視野，像4K畫質的畫面般，看極不厭。

今次參加的半天海鮮遊艇之旅採用中型船，大約可容納約25名遊客。遊船河的重點在於美食，船上有廚師即席烹調，每位客人可享用3道小吃、兩道前菜、主菜及甜品，而且全都是西澳最盛產的海鮮，飲品包括各種汽酒、紅白酒及啤酒都是無限任飲，保證飲飽食醉。

▲ 廚師將龍蝦蒸熟再加牛油輕煎，真正海上鮮。（張頌婷攝）

由小吃開始已不馬虎，先有即開生蠔，現時雖不是當造季節，不肥美但亦帶微鹹鮮味；另外還有煙肉煎蝦、蟹肉沾醬等小吃。主菜除了煎魚及帶子，還有即捕即煮新鮮龍蝦，簡單以牛油輕煎，已經鮮味十足，肉質雖沒有想像般爽口，但啖啖肉吃起來非常過癮。

活捉新鮮西澳巨龍蝦

飯前的捉龍蝦環節可說是全團亮點，出海後，船員會將有魚餌的木箱放入海中央，讓龍蝦自投羅網，可惜第一次只有空歡喜，留下一個龍蝦頭殼，船員笑說是給八爪魚吃掉了。第二次放入去，船員更請乘客幫忙拖起木箱，開始有零星龍蝦上吊，氣氛立即高漲起來。

▲ 女廚師包辦7道菜餐單，每道好吃精緻，像身處海上的餐桌。（張頌婷攝）

每次捕獲後都要看性別，雄性才可以吃，雌性的身體帶橙紅色的蝦子，就要放生回水中。另外全長不能少於76毫米，代表年紀太細不能吃，讓生態環境保持健康，才能供應源源不絕的龍蝦讓旅客嘗鮮。

Rottnest Cruises

價錢：每位299澳元起（約1,582港元）

島上唯一豪華Resort

羅特尼斯島上住宿不多，只有3間酒店、1間旅舍及1個營地，因此最好一早預約。Samphire Rottnest是島上最豪華的一間，於2020年尾才開業，現代簡約風格很討好，帶有純樸原始的度假感覺。共有80間客房，房間設備配套齊全，USB充電位、Wi-Fi及55吋大電視連喇叭，每間房亦有私人露台享受島上陽光。另有泳池、戶外沙灘酒吧及餐廳，小型而精緻。

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Samphire Rottnest

地址：Corner Parker Point Rd and McCallum Ave, Rottnest Island

房價：650澳元起（約3,439港元）

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO需於網上申辦ETA旅遊簽證入境，費用為20澳元（約105港元）

貨幣：1澳元約兌5.3港元

機票：國泰航空每星期有兩班航班直飛珀斯，票價由10,757港元起

鳴謝：西澳州旅遊局、國泰航空

網址：rottnestisland.com、westernaustralia.com

記者：張頌婷