  • 17°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 21:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《春光乍洩》上映25周年劇照絕密曝光　JOYCE+夏永康+Raf Simons推限量產品

休閒消費 17:00 2022/12/21

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

由張國榮和梁朝偉飾演的《春光乍洩》25年來深得全球影迷熱愛，更得香港時裝界龍頭JOYCE牽綫，聯合PRADA創作總監Raf Simons與Wing Shya合作，推出5款型爆單品！（圖片：品牌提供）

除了因為今屆世界盃軍阿根廷國家隊，大家都識得首都名叫布宜諾斯艾利斯，相信大家仲記得有一套1997年上映嘅電影——《春光乍洩》(Happy Together），由香港大導演王家衛率領親密電影戰友（包括兩位主角張國榮、梁朝偉、美指張叔平、攝影師杜可風）去到香港嘅另一端開展一對戀人嘅故事……

《春光乍洩》劇照絕密曝光（圖片：品牌提供）

正所謂「念念不忘，必有迴響」，25年之後，由本地元祖級select shopJOYCE牽綫（構思和組織），促成國際兩大藝術家比利時時裝設計師 Raf Simons與香港攝影師夏永康aka Wing Shya（當年負責此戲的劇照攝影）合作，推出「'Happy Together’ – Wong Kai-Wai系列」！限量系列於即日起於JOYCE獨家發售。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

此系列以夏永康為《春光乍洩》所拍攝的劇照為主軸，而Raf Simons於系列延續了其標誌性特色，以中西創意與文化的交織，向布宜諾斯艾利斯的戀人致敬，推出5款產品設計中性及非常wearable的日常衣着，包括：Oversize牛仔襯衫、Oversize圓領水洗衛衣、雙層T恤、Oversize T恤及牛仔手提袋。

靚到不行，此系列意義重大，畢竟Raf Simons將於2023年春夏停運其個人品牌系列，這個突發capsule系列何謂錦上添花，而劇照更是絕密曝光！

查詢：2523 5944（JOYCE／金鐘太古廣場Shop 232號店）

記者：黃鑑江

相關文章

【世界盃2022】南韓前鋒曹圭成爆肌登時尚雜誌封面　一文盡看３位男神球星變身潮爆型人
13:41 2022/12/19
【世界盃2022】南韓前鋒曹圭成爆肌登時尚雜誌封面　一文盡看３位男神球星變身潮爆型人
【藝術收藏】KAWS推12枚銅像雕塑附NFC認證　需抽籤明年2月發貨【內附連結】
17:23 2022/12/16
【藝術收藏】KAWS推12枚銅像雕塑附NFC認證　需抽籤明年2月發貨【內附連結】
【Netflix劇集】《星期三》掀起哥德風潮　Jenna Ortega靠4大穿搭元素做暗黑系女神
18:16 2022/12/15
【Netflix劇集】《星期三》掀起哥德風潮　Jenna Ortega靠4大穿搭元素做暗黑系女神

你可能感興趣

【世界盃2022】南韓前鋒曹圭成爆肌登時尚雜誌封面　一文盡看３位男神球星變身潮爆型人
13:41 2022/12/19
【世界盃2022】南韓前鋒曹圭成爆肌登時尚雜誌封面　一文盡看３位男神球星變身潮爆型人
【藝術收藏】KAWS推12枚銅像雕塑附NFC認證　需抽籤明年2月發貨【內附連結】
17:23 2022/12/16
【藝術收藏】KAWS推12枚銅像雕塑附NFC認證　需抽籤明年2月發貨【內附連結】
【Netflix劇集】《星期三》掀起哥德風潮　Jenna Ortega靠4大穿搭元素做暗黑系女神
18:16 2022/12/15
【Netflix劇集】《星期三》掀起哥德風潮　Jenna Ortega靠4大穿搭元素做暗黑系女神
張國榮 梁朝偉 王家衛 演員 導演 阿根廷 布宜諾斯艾利斯 時裝服飾 攝影師

最高瀏覽

【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
17:06 2022/12/20
【傳奇人物】不後悔當情婦生下6子女 黃夏蕙：唔知乜嘢叫做「名份」
【東張西望】丈夫腦癌病逝新移民妻哭訴不獲公屋加名　網民不領情：房署要企硬
18:36 2022/12/20
【東張西望】丈夫腦癌病逝新移民妻哭訴不獲公屋加名　網民不領情：房署要企硬
【拿督千金】莊鍶敏公開與台灣老公離婚原因　Jacquelin抗拒再發展異地戀
今日 11:11
【拿督千金】莊鍶敏公開與台灣老公離婚原因　Jacquelin抗拒再發展異地戀