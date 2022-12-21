《春光乍洩》上映25周年劇照絕密曝光　JOYCE+夏永康+Raf Simons推限量產品

▲ 由張國榮和梁朝偉飾演的《春光乍洩》25年來深得全球影迷熱愛，更得香港時裝界龍頭JOYCE牽綫，聯合PRADA創作總監Raf Simons與Wing Shya合作，推出5款型爆單品！（圖片：品牌提供）

除了因為今屆世界盃軍阿根廷國家隊，大家都識得首都名叫布宜諾斯艾利斯，相信大家仲記得有一套1997年上映嘅電影——《春光乍洩》(Happy Together），由香港大導演王家衛率領親密電影戰友（包括兩位主角張國榮、梁朝偉、美指張叔平、攝影師杜可風）去到香港嘅另一端開展一對戀人嘅故事……

▲ 《春光乍洩》劇照絕密曝光（圖片：品牌提供）

正所謂「念念不忘，必有迴響」，25年之後，由本地元祖級select shopJOYCE牽綫（構思和組織），促成國際兩大藝術家比利時時裝設計師 Raf Simons與香港攝影師夏永康aka Wing Shya（當年負責此戲的劇照攝影）合作，推出「'Happy Together’ – Wong Kai-Wai系列」！限量系列於即日起於JOYCE獨家發售。

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此系列以夏永康為《春光乍洩》所拍攝的劇照為主軸，而Raf Simons於系列延續了其標誌性特色，以中西創意與文化的交織，向布宜諾斯艾利斯的戀人致敬，推出5款產品設計中性及非常wearable的日常衣着，包括：Oversize牛仔襯衫、Oversize圓領水洗衛衣、雙層T恤、Oversize T恤及牛仔手提袋。

靚到不行，此系列意義重大，畢竟Raf Simons將於2023年春夏停運其個人品牌系列，這個突發capsule系列何謂錦上添花，而劇照更是絕密曝光！

查詢：2523 5944（JOYCE／金鐘太古廣場Shop 232號店）

記者：黃鑑江