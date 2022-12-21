【陳奕迅演唱會】下肢挺舉捲腹震驚觀眾　Eason自爆被徐濠縈扭耳仔

▲ Eason高難度動作。

Eason 演唱會昨晚來到第九場，每晚大家最期待就是講 Talk及Encore，昨晚Eason講Talk之餘更表演了Leg Raise crunch（下肢挺舉捲腹） ，動作常人非輕易做到，他更邊講邊笑邊表演，竟然Hold了1分零6秒，令全場拍爛手掌，歡呼不斷。

第九晚觀眾反應非常熱烈，所以Eason也更興奮，不停跑山讓大家近一點見到他，全場一起起身跳舞及大合唱。

自從上次他即興為歌迷台上簽CD後，昨晚也有觀眾不停拿著專輯揮動叫他簽名，Eason坦言不能再接 CD簽名，因為上次已被老婆扭耳仔。「你知我好率性而為，但上次簽之後，已經比老婆話..（做了一個扭耳仔動作），不如你帶住係街啦，2024年或者應該可以，我應該未退休...我成晚見到你好投入係到搖，我入晒心㗎啦，我記得你㗎。」

▲ 觀眾甚high

有觀眾大叫他得閒返母校聖若瑟踢波，Eason就話：「唔踢啦，我啲筋冇以前咁好。依家打網球多。」當他台上飲水，觀眾又叫，Eason笑道，「你都飲啦，好乾呀。好似話依家紅館可以食雪糕添...」觀眾大叫： 「四十蚊呀！」Eason笑話：「成千蚊張飛你都買得起，40 蚊個甜筒啫..哈哈」逗得現場大家狂笑。

之後有觀眾大叫他除衫，Eason反問：「乜依家重興呢樣嘢咩？唔係唔係興著衫咩？」大家讚他瘦了又大隻，他就大笑：「我邊大隻啊？係瘦了少少，自然咁瘦啦。 」然後就坐地上表演Leg Raise crunch，「你日日試下，平時坐係廳睇電視咁...」接著他hold住這個難度動作，邊講邊笑問：「有冇人比本雜誌我....哈哈。」全場不斷歡呼拍掌大叫。

當Eason起身後，即狂笑及大叫好攰。「依家好實（下腹）有冇人識按摩...。」觀眾紛紛大叫： 「我幫你按！」Eason就笑著爆自己按摩得一個要求，就係個樣要靚，「今晚我見到好多男仔，唔係，唔係剩係男仔....哈哈哈，你地個個都好靚....唔小心爆自己喜好呀，唔講啦，跳舞啦！」

▲ 蘇永康一家三口。

昨晚Eason選唱了《一切還好》作Encore 歌，觀眾留言給他：「竟然唱了！冷門神曲！估唔到可以係演唱會聽到！開心到喊！」昨晚蘇永康一家三口、衛詩等也有捧場，Eason更於台上跟蘇展弘（Jazz）打招呼，5歲的Jazz也十分開心，搖著營光棒為契爺打氣。

