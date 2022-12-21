【升中派位】中一派位填表3大關鍵　升學專家：策略錯誤恨錯難返

▲ 智研教育中心創辦人郭文浚分享升中派位填表策略。

2023學年升中派位程序即將展開，家長須於2023年1月為子女申請自行分配學位，若在此階段未獲正取生資格，則須於4月中旬至5月初參加統一派位。TOPick邀請本地升學專家講解升中派位填表攻略，助家長選校更得心應手。

教育局已於今月起向小學派發《中一自行分配學位申請表》，家長收到的兩份申請表代表學生選校的首選和次選意願，家長可於2023年1月3日至17日期間，親自到最多兩間官立或資助中學交表。

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自行派位忌重複選校

智研教育中心創辦人郭文浚指出，在自行分配學位階段，家長可不受地區限制向不多於兩間中學申請，即使住新界北區也可以選港島東的學校。今年除了親身遞交，亦可以透過「中一派位電子平台」申請，郭sir提醒，切勿用「電子平台」重複遞交載有相同申請編號的申請，

有些人以為遞交兩次同一間學校，又或第一、第二志願都報同一間學校就有兩次機會，但現在不是抽獎，而是靠實力，學校會看成績來決定你是否有機會面試。

他補充，中學會根據學生成績、教育局「學生成績次第」、面試表現等甄選合適的學生。校方會在2023年3月31日通知正取生，若在此階段獲學校取錄，則毋須再參加統一派位。以下8個案例可助家長更了解哪個情況需參加統一派位、哪個情況毋須參加：

統一派位乙部應盡填

統一派位方面，教育局會按學生所屬的派位組別（Banding）依次分配學位。統一派位「甲部」不受校網影響，最多選填3所中學。郭sir建議，甲部第一間中學可填校網外最心儀中學，甲二、三則可填校網內最心儀中學，如校網外沒有心儀學校，則可全揀校網內學校。除了考慮學校是否心儀之選，亦要考慮學生本身的Banding，例如Band 3學生報讀Band 1學校，基本上較難獲得取錄。

而乙部方面，只能在所屬校網選擇，最多30間中學。郭sir提及，過往有很多家長問過，校網內沒有這麼多選擇，又或「揀唔落手」，只心儀其中某幾間中學，是否可漏空其他呢？郭sir建議，乙部應該盡填，因若子女隨機號碼較後，無法獲派選報的中學，系統就會隨機分派至有剩餘學位的學校，後果往往是「出乎意料地差」。

▲ 郭sir提醒，家長應按照子女的能力、需要和偏好選校。（湯致遠攝）

切忌高估仔女Banding

「大抽獎」的機制是先抽所有學生的第一志願，若第一志願已經滿額，才會跌落第二志願，如此類推。郭sir指出，若子女最終獲派第10志願，有機會是家長高估了子女Banding而選了不適合的學校，又或策略錯誤，如把熱門學校填在第二志願，而其他人填在第一志願，自然無法獲派學位。郭sir提醒，家長可向學校老師查詢子女的Banding，校方基本上可提供準確的數據，助家長配對適合中學。

另外，若家長心儀的中學高於子女Banding，是否要「越級」挑戰？郭sir認為，選校配對是十分重要，家長應按照子女的能力、需要和偏好，考慮子女能力是否達到、學校資源及配套是否適合子女的學習需要等，而不是按家長個人喜好選校。過往曾有Band 2學生成功獲派Band 1英中，但最終因成績不達標要留級，自信心低落，最後更須轉校，

是否升Banding就等於人生勝利組？返學最緊要開心，讀得開心，成績相對都一定有改善。

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記者：林愛娜