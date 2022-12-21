【紙房子：韓國篇】「東京」全鐘瑞身材再受注目　百想影后塑身靠一秘訣

▲ 《紙房子：韓國篇》第二部曲已上架。

改編自西班牙神劇的韓國版《紙房子》，今年6月在Netflix上架時，備受矚目，因為原版以一場精心策劃的銀行劫案，展示編導的完美布局，又隱藏著社會寓意，因此韓劇版迷可說萬眾期待，甚至被指可以繼承《魷魚遊戲》的餘威。當中演「東京」的女星全鐘瑞，以演技加上身材，成為網民焦點，在第二季中，更有不少發揮機會。

《紙房子：韓國篇》首部曲以及近日上架的第二部曲（共12集），主要依據原版的第一季劇情（共22集）來改編，刪減了原版許人物情感及劇情的鋪陳，整體節奏更加明快，但也因此被喜歡西班牙版本的劇迷，狠批韓版未能呈現出故事的真正神髓。

▲ 全鍾瑞在《紙房子》再受注目。

在第二部曲中，繼續講述闖入印鈔廠的柏林、東京等人物，如何智鬥南北聯合的特種部隊；同時策劃劫案的首腦教授，就跟政府派出的談判專家周旋。今輯中演東京的女主角全鍾瑞有更重要的戲份，更接替了柏林（朴海秀飾）去管理團隊，為同伴獻謀如何脫生，而她跟另一歹徒里約的感情線，也有了更多描寫。



而今次也加入韓版原創的新角色首爾（林智妍飾），她既是教授在印鈔廠外的外援，也是柏林的情人，是頗為重要人物，也預示了韓版《紙房子》發展下去，將跟原版有更多不同取向。

▲ 早前她在IG發放此相，身材成為焦點。

出道三年成影后

作為重點角色的「東京」全鐘瑞，現年28的她，就讀世宗大學電影藝術系， 2018年參與李滄東執導的《燒失樂園》，便入圍康城影展競賽部分，戲中跟劉亞仁並有不少大膽場面。2020在朴信惠電影《《The Call：超時空通話》演反社會人格殺手，演技爆發，連奪多個大獎，包括第57屆百想藝術大獎電影類別「最佳女主角」，出道未滿四年已是影后級別。

全鐘瑞另一被網民談論是她的健美身材，就算在《紙房子》中常穿鬆身的工人服，依掩不住其驕人身段，而她在IG雖不多性感照，但也常被網民大讚其塑身有道。

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主攻低糖食物

全鐘瑞曾中透露她沒有特別飲食心得，對哪些食物更有效塑身沒有去研究，但她會注重健康飲食，特別是低糖、低鹽、低油的食物，覺得既健康，吃多了也不會有負擔，另外也不吃加工食物，相信能保持體態健康窈窕。

另外她會保持規律運動，就算拍戲多累，堅持每天進行至少30分鐘以上的運動，達到消耗脂效果。

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